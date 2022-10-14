【傷風敗德】網民揭女EO任職大埔民政處　民政總署回應性愛片段風波

▲ 政府回應性愛片段風波。（資料圖片）

網上及公務員圈子近日瘋傳數條片段，疑涉及政府1名女行政主任（EO）性愛片段。警方介入調查後，拘捕29歲本地男子，據悉他也是行政主任，疑將片段擺上網。

事隔數天，網民已經將女行政主任的身分「起底」，疑於大埔民政處工作。事主姓梁，目前在政府電話簿中，仍能找出她的工作電郵與電話號碼。

TOPick隨即向民政事務總署提問，盼查實姓梁事主是否政府僱員，有無違反公務員守則，以及當局有無後續跟進行動等。同日即獲民政總署發言人回應稱，「本署不評論個別個案。政府非常重視公務員的紀律和操守，如有個別人員涉嫌違法或違紀，定必按既定機制嚴肅處理。 」

這意味民政總署已視相關事件為一宗個案，相信片段已經獲政府當局注意。

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責任編輯：李榮忠、吳卓峰