【TOPick 獨家優惠限時搶】即搶南海二號$300現金券 (名額100份)

TOPick會員獨家專享優惠 即搶南海二號滿HK$1000減HK$300 折扣優惠

【TOPick 獨家優惠限時搶】立即登入或註冊成為TOPick會員 並按下文中「限時搶」按鈕即可拎走TOPick會員專享獨家優惠！

首100位按下文中「限時搶」按鈕的TOPick會員可獲「南海二號」滿HK$1000減HK$300折扣優惠，以會員獨家折扣品嚐豐富美食。

會員登入後以按取文章內「限時搶」按鈕為準，先到先得，送完即止！

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為慶祝南海二號開幕送上$300 現金券給讀者，凡惠顧滿$1,000顧客可即時減$300，讓您一邊品嚐豐富美食，一邊欣賞維港靚景。

訂座電話: 2435 3088 或 Whatsapp 69085244

【限時搶玩法】：

- 下載及開啟hket App

- 在11月4日下午1時 - 11月7日下午1時期間以TOPick會員身份登入hket app

- 「限時搶」活動文章內會出現「限時搶」按鈕，點撃按鈕即可獲取獨家優惠！(如下圖)

優惠碼使用準則：

- 凡惠顧滿港幣$1,000元即可使用一張$300餐飲禮券，每次只限使用一張餐飲禮券。

- 請出示餐飲禮券正本以享優惠。

- 餐飲禮券只適用於堂食，敬請預先訂座。

- 餐飲禮券不適用於宴會、不可與其他優惠同時使用及不可兌換現金。

- 餐飲禮券不適用於節日、公眾假期及公眾假期前夕。

- 南海二號保留權利修改本條款及細則而不作另行通知。如有任何爭議，南海二號保留最終決定權。

如有問題，歡迎查詢

電郵： topick.mktg@hket.com

Whatsapp查詢

條款及細則：

- 每位參加者均須 讚好 TOPick新聞 Facebook專頁 及登記成為TOPick會員 (免費)，如非TOPick會員，請按【會員登記】；如未下載hket App，請按免費【立即下載】。

- 每人只限登記一次, 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

- 得獎準則：於指定時間內在hket App進入「TOPick會員專區」並點撃活動文章內「限時搶」按鈕的參加者方可獲得此優惠，名額數量有限，送完即止。

- 所有禮物不得轉讓或轉售，如經發現，TOPick有權取消得獎者之中獎資格。

- 所有禮品不得更換或指定款式及顏色，亦不可退回或兌換現金。

- 每位參加者均須提供正確個人資料，如發現未填、資料有誤、重複參加、使用虛假帳號、盜用第三者個人資料、內容抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁、誤導、以任何方式擾亂或操控遊戲，其參加資格將被取消，並不會作出通知、解釋或補償。

- 任何因電腦、通訊工具、網路等技術問題而導致參加者所遞交的參加表格有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或損毁等情況，TOPick概不負責。

- 如得獎者領取優惠券後，有所遺失或被竊，TOPick將不會作出補償。

- 有關獎品之品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準，TOPick概不負責。

- 得獎者須確定所提供的個人資料無誤，因逾期領獎/未能聯絡/資料出錯/未能出示所需領獎資料等,而未能領取獎品，TOPick概不負責，得獎者將不獲補發獎品；獎品名額將作廢，其他參加者不能補上。

- 一經遞交即代表參加者表示同意接受香港經濟日報集團私隱條款 及TOPick本次活動之一切條款及細則，並同意受其約束。

- 香港經濟日報集團員工及家屬不得參與是次活動，以示公允。

- 如有任何爭議，香港經濟日報集團 TOPick及KollaBo 保留一切最終決定權。