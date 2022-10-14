【遊日買Rolex】日元續跌遊日買勞力士好時機　買錶達人分享日本買勞3大貼士

▲ 日元續跌，旅遊日本買勞力士要注意甚麼？

日元兌港元跌穿53算歷史性新低，即1港元等於18.77日元，這大好時機又乘著「0+3」的外遊機遇，各大「回鄉」探親，要報復式喪買的香港日本達人，又怎可以錯過入手Rolex機會呢？雖說近年Rolex不再熱炒，但據日媒Power Watch報道，自2019年日本上調消費稅以來，Daytona官方售價其實一直被調升！

Rolex Daytona 日本專賣店售價調升 時間 售價 2020年1月 138.71萬日元 2021年8月 145.75萬日元 2022年1月 160.93萬日元 2022年9月 172.04萬日元（約$91,667）

由2020年1月138.7萬日元到2022年9月的172.04萬日元，升幅驚人，但若以53算兌換港紙的話，都係9萬蚊多，相對看官網定價為$113,000，差價仍有2萬港元，買3隻足以買多1枚AIR-KING（香港定價為$57,400）了，是不是很吸引呢？不過眾所周知，在日本專店買Rolex跟在香港也差不多，好多熱門款式都日本官方已規定不售予非歐洲或日本的本地人。

▲ 最熱門款式Daytona，3年內加價3成，約可在日本專門店買到原價，買3枚可買一枚Air-King了。（圖片：rolex.com）

據知，有網民於5月以日本原價110萬6千日元Rolex綠色羅馬數字藍面 Datejust，當時兌換價港幣約$67,500，現在是約港幣$59,000，差價果真驚人……對於曾有傳不賣給外國人這傳言，有在日的網民表示在疫情初期時曾實行兩個月多，現在已不了了之。故此，若你即將或有朋友去日本（大家靜靜雞去就最好啦），記得以下幾樣入Rolex入手事項啦！

注意事項：

1.由2019年11月開始，Rolex官方已宣布買錶限制，在5年來都不能買同一系列腕錶。

2.顧客須出示個人身份證明書。

3.日本說明書只有日文，而香港的就只得中文和英文。

▲ 雖Datejust不算熱門款式，但日本定價為110萬多日元，約5萬9港元，相對香港價錢差價非常吸引。（圖片：rolex.com）

隨著日本開放海外旅客自由行簽證，再加上日幣貶值（由7算到5算），隨即成了全球另一個海外購物天堂。不過日本Rolex專門店銷售員都會說基本上沒有貨，而且熱門款式只會賣給當地本人或持有長期簽證的外國人，而有駐當地的港人，則建議到中野去逛逛，當中有Jackroad或者是龜吉，一風騎士等知名的水貨鋪。

另外，近日亦有台灣買錶達人分享他在日本購買勞力士心得，有好幾點值得大家參考：

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記者：黃鑑江