【運動嘔吐】男子運動10分鐘即反胃　中醫揭常飲一物所導致

▲ 男子運動10分鐘即反胃，中醫揭常飲一飲品所導致。

運動有益健康，但有人卻會在運動不久出現嘔吐狀況。有中醫師則表示運動後的噁心嘔吐，主要可能有4大原因，包括血糖過低、運動強度高、吃太飽、水份不足都可能導致此現象。

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醫誠堂中醫診所院長黃胤誠分享，曾有一名有「運動嘔吐」困擾的男患者，每次只要開始運動10分鐘後，就會出現反胃感，嚴重時還會乾嘔，甚至直接嘔吐，雖不會危害身體，但這種體質讓他十分困擾，冬天時嘔吐情況更是加劇。黃胤誠其後亦發現患者身體有「脾胃虛寒的症狀」，懷疑與其「天天一杯手搖冰飲」有關，因檢查下發現男子關脈較為沈遲、無力，舌頭色淡而胖大。

中醫認為脾主運化、胃主收納，若想擁有好的脾胃，應避免過度食用生冷寒涼、油膩食物，才能避免收納食物的功能受損，引發反胃；黃胤誠表示，替患者開立溫中祛寒、降逆止嘔的藥物一週後，患者便開心告知已經不嘔吐了。

黃胤誠指出，從中、西醫觀點來看，運動嘔吐可能是4種原因造成：

1. 運動後血糖過低

若在空腹過久或節食、吃太少的情況下運動，可能會因血糖過低，出現反胃、蒼白、冒冷汗、頭暈、心悸、顫抖等狀況。

2. 運動強度太高

錯估自己的體能、挑戰太高強度的運動，其實很危險！黃胤誠解釋，身體機能無法跟上運動強度並供給足夠氧氣時，可能會導致代謝紊亂、酸鹼平衡失調及代謝性酸中毒，出現噁心反胃症狀。

3. 水份補充不足

激烈運動，可能造成體內電解質、水分、糖分等急速變化，使身體缺水並產生電解質不平衡，引發噁心嘔吐。

4. 腸胃有太多食物

剛吃飽也不適合運動。因劇烈運動時，血液會大量流向心臟和肌肉，腸胃的血便相對大量減少，可能引發腸胃不適甚至痙攣、反胃。

黃胤誠提醒，若有運動嘔吐困擾的患者，務必先充分熱身，讓身體提早適應接下來的運動強度；並補充足夠水分，避免大量出汗造成的脫水；還要注意飲食內容與時機，建議在運動前1.5小時進食完畢，可吃蛋白質和澱粉補充能量、避開油膩食物。

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責任編輯：羅嘉欣