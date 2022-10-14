【玫瑰糠疹】患玫瑰糠疹全身滿布紅疹 女子飽受乾裂癢脫皮困擾

患上皮膚病，使人飽受折磨。日前台灣一名YouTuber在其個人頻道上分享女友患病的經歷。起初，女友被誤診為一般熱疹，但情況於幾天內急轉直下，一再求診下才發現女友實為患上「玫瑰糠疹」，飽受乾、裂、癢及脫皮困擾。

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台灣YouTuber「OurTV」於9月23日上載了影片「我們牛牛生一個怪病..好嚴重!!」，講述其女友患上「玫瑰糠疹」的經過。影片中提到，女友於9月發病，第一次求診時，皮膚科醫生診斷她只是「一般熱到」而致，並告訴他們只要留在家中休息數天便會痊癒。

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女友情況於數天內變得非常嚴重

因為初次被誤診，所以他們亦直言「我們一開始也沒有太重視這個病」。可是，女友的情況惡化得十分快。幾天內病情便由「只有身上的一點點，愈長愈多」。由一開始原本只有肚子上有，然後到胸口也出現，最後甚至整個上半身連背部也遍佈，他形容就如「聖誕樹」一樣。

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發病兩週後才是高峰期

他形容發病兩週後是「高峰期」。他們由於怕曬黑，所以沒有使用「紫外線治療」，而選用塗藥膏，但可惜不果。更指女友「前半段(身體)，還有他的背部後半段，包含他的大腿、小腿和脖子」全都長滿紅疹。並表示因為女友不能感到熱，所以即使洗澡也不能用熱水。而且更要嚴格控制飲食，因為發病後對很多食物也敏感，所以不能吃比較刺激的食物。以及即使家中已長開冷氣保持環境低溫，但有時由於冷氣的低溫只能使皮膚表面冷，若女友當天的體溫高，也會受盡「乾、裂，癢」折磨。他並指，現時女友發病已3周，處於一種「脫皮階段」。身上的皮屑會掉得「全衣服都是」。

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早前註冊中醫師李廣冀向TOPick分享，「玫瑰糠疹」患者可採用清熱祛濕止癢中藥，配合針灸治療，6星期後已大有好轉，不需用中強度類固醇，並避免了可能出現的類固醇反彈症狀。

李醫師續指「玫瑰糠疹」有輕有重，多是體內蘊熱，外感風邪而發病，也可能是與感染人類皰疹病毒第六、七型有關，或是其他原因。中醫認為是正氣不足，秋冬被外邪侵襲所致。此病會自然痊癒，最好不要使用類固醇治療。此類患者如果瘙癢持續，有機會演變為濕疹，較難痊癒。

文章已獲創作者「OurTV」授權。

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