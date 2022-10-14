【大閘蟹】4酒店歎時令大閘蟹美食　品嘗大閘蟹+蟹粉特色菜

▲ 各式大閘蟹及蟹粉美食，大快朵頤。

秋風乍起，菊黃蟹肥，又到了食蟹的時節，加上早前堂食人數上限放寬，正好約埋一大班親朋好友歡樂聚餐。近來不少酒店也推出蟹食自助餐或蟹宴，喜歡放題式大啖食的，或是精緻佳餚類都有，請對號入座。

1.香港朗廷酒店大閘蟹自助晚餐

酒店內的自助餐餐廳The Food Gallery以各式鮮蟹入饌，推出「蟹逅金秋」自助晚餐，讓一眾蟹迷大快朵頤。廚師團隊搜羅世界多地的新鮮螃蟹，配合不同地方特色的烹調方法。每晚提供不同招牌螃蟹美饌，在冰鎮海鮮中加入新鮮的頂級麵包蟹，以及每位客人可獲清蒸大閘蟹一份。

另有一系列以蟹為題的佳餚，包括香辣惹味的泰式辣醬炒青口、色香味俱全的咖喱蟹、唇齒留香的避風塘炒蟹。餐廳的開放廚房更會即席烹調多款垂涎欲滴的螃蟹熱葷，如即炸軟殼蟹天歸羅、熱騰騰的泰式蟹肉餅。

「蟹逅金秋」自助晚餐

日期︰即日至11月30日

時間︰6pm-10pm

地點︰香港朗廷酒店The Food Gallery

價錢︰成人$758、小童$468、長者$598(一至四)

成人$798、小童$488、長者$618(五至日、公眾假期及前夕)

電話：2132 7898

2.尖沙咀凱悅酒店大閘蟹美饌

酒店內的凱悅軒推出多款大閘蟹美饌，全由主廚黃皓勤師傅主理，將大閘蟹的鮮味發揮得淋漓盡致，以滿足一眾蟹迷的口腹之慾。先有清蒸大閘蟹 (市價、4至6両) 打頭陣，肉質肥美鮮嫩，正好配上祛寒的熱薑茶享用。另有多款蟹粉菜式，包括以傳統香煎糯米雞為靈感的香煎珍珠糯米鮑伴蟹粉($228/每位)、香脆而不膩口的脆香大閘蟹蓋($268/每位)、創意十足的芙蓉蟹粉花枝球($188/每位)、散發淡淡茶香的蟹粉煙燻流心蛋($128)等。

時令大閘蟹美饌

日期︰即日至11月153日

地點︰香港尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒

時間︰10am-2:30pm、6pm-10pm

電話：2311 1234

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3.香港瑰麗酒店大閘蟹菜單

由中菜行政總廚李志偉師傅主理的全新大閘蟹菜單，借鑒了古老的粵菜烹飪技術，以創新的方式為傳統食譜注入活力。當中選用包括來自中國內地太湖的優質大閘蟹，以其溫和甘甜的口感和豐腴的油份而聞名。

大閘蟹的烹調方法十分多元，傳統的包括清蒸大閘蟹($980/8兩），另備有蟹粉灌湯小籠包($160/2隻）、砂鍋蟹粉花膠條燴飯($320/每位)、蟹粉帶子滑豆腐($360)、蟹粉鳳眼果津菜卷($360)、蟹粉燘釀魚鰾($680)、大閘蟹蟹膏燴粉皮($2,880，需要提前兩天訂購)。有食便有飲，菜式可配上特選的中國古越龍山龍紋15年($138/杯)，或可選2009年的Chateau d'Arlay法國黃酒($1,880/瓶)。

大閘蟹菜單

日期︰10月中旬至季節結束

時間︰12pm-2:30pm、6pm-10pm

地點︰香港瑰麗酒店彤福軒

電話：3891 8888

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4.香港君悅酒店蟹粉美饌

在傳統蟹粉菜式之外，創意十足的蟹粉美饌同樣吸引。香港君悅酒店港灣壹號的中菜行政總廚陳漢章師傅亦帶來多款特色蟹粉美饌，特別推介有蟹粉小籠包($80/件)、蟹粉水晶澳洲牙魚($280)等，正好一邊享受維港美景，一邊品嚐頂級大閘蟹滋味。

當中有以經典港式小食蝦多士為靈感的蟹粉墨魚蝦多士($298)，多士釀入鮮味墨魚滑和蝦膏，面層再加上香濃蟹粉，為外層香脆的多士增添豐富鮮味口感。而惹味蟹黃與麵條一向是絕佳配搭，師傅帶來魚湯蟹粉淮山麵($160)。

時令大閘蟹美饌

日期︰即日至12月20日

地點︰香港君悅酒店港灣壹號

時間︰12pm-2:30pm、6pm-12pm(一至五)

11:30am-3pm、6pm-12pm(六、日)

電話：2588 1234

記者︰劉妙賢