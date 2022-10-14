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【東張西望】伯伯墮「修眉改運」陷阱被剃半條眉　店員建議再付2000元紋眉

親子 13:23 2022/10/14

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毛會生番嘅，唔好嬲。

TVB節目《東張西望》於12日播出的一集，接獲觀眾梁先生的報料，指途經東涌逸東邨街市時，被店員說服「修眉改運」，當梁先生信以為真到店舖坐下及閉目養神的時候，卻被剃去半邊眉毛！他嚇得坐起身阻止，但店員辯稱只是清理周邊雜毛，隨後店員幫梁先生畫眉，但他覺得眉型不適合自己，拒絕再幫襯。

梁先生一面哀傷。

最新影片推介:

被剃眉後運氣變差

回到家中，梁先生的女兒發現父親被剃去一半眼眉，隔日到他到店舖理論，店員竟建議他付$2,000再紋眉！令他懷疑對方早有預謀，事件亦令他擔心被親戚朋友恥笑「俾人剃眼眉」，心情也因此大受影響「嬲到幾晚都瞓唔好！」還覺得自己改運不成，反而運氣變差，買波買馬都輸錢！

近排運氣都變差。

店舖已經搬走

《東張》節目組到訪涉事店舖的辦公室，但按鐘良久都冇人開門，遂親自到透街市的舖位，才發現原來檔口以日租形式營業，現時已經搬走，令梁先生都難以追究！

梁先生指今次自己勇敢企出來講出「中伏」經歷，是希望能夠提醒大家不要輕易上當！

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責任編輯:王明芳

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