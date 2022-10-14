【MIRROR成員】Ian事故後未回復情緒　辭演電影處男作或面臨違約起訴

MIRROR成員楊樂文（Lokman）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、姜濤、柳應廷（Jer）、江𤒹生（AK）都分別進軍大銀幕拍過電影，成員之一的陳卓賢（Ian）本來都準備進軍影壇，可是今日（10月14日）有報道指，Ian卻突然辭演電影，更隨時此面臨被起訴風險。

其實MIRROR在7月28日的紅館大型屏幕墜下事故後，他們所屬的MarkerVille於8月宣布MIRROR停工兩個月。

【MIRROR復工】鏡仔全員上陣903籃球賽 古巨基座陣領軍取代張敬軒

打亂電影計劃

結果，MIRROR亦真的在10月回歸，成員分別參演電視劇集及綜藝節目陸續播出，12子更推出新歌團歌《WE ALL ARE》，他們亦將在11月出席商台的903籃球賽，今日（10月14日）也確定全員將在11月底現身「第四屆KKBOX香港風雲榜」。

當12子似乎將復常重新投入工作，今日爆出黃百鳴的東方影業本與陳卓賢（Ian）簽下電影合約，合作由陳大利執導的《拼命三郎》。

影片本計劃在10月底開工，為Ian進軍影壇的電影處男作，可是最後他卻辭演，此舉打亂了電影公司計劃，於是要臨時找演員代替，結果最終由試當的林家熙（Locker）頂上。

Ian無奈辭演

據悉，《拼命三郎》本計劃在8月開鏡，電影公司為遷就Ian檔期延期開拍，可是在7月底卻發生演唱會意外，但劇組從未收到Ian辭演通知，繼續一直做前期工作準備，可是直至追期試造型時，MarkerVille在8月底才通知Ian辭演，令劇組大失預算。

有指電影公司感MarkerVille和Ian未有遵守合約精神，表現有欠專業，或會作出起訴。

有媒體就此事向花姐查詢，她的說法是電影本來預定在完成演唱會後拍攝，後來電影公司通知要在10月底才開拍，但她與Ian溝通後，他有感心理狀態尚未準備好拍戲，因為不想影響影片質素及拍攝進度，於是只她無奈辭演。同時補充Ian很欣賞導演，希望有機會再合作。不過花姐沒有就今次違約或面臨起訴一事作回覆。

最新影片推介：河國榮專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R