【靚太廚房】零難度11分鐘快煮南非鮑魚　小孩都識簡單易處理方法大公開

媽媽每天為小朋友打點一切，照顧日常所需，實在太辛苦。今集《靚太廚房》有一對兄妹Jace（姊姊）及Jazz（弟弟）決定整「南非鮑魚」給媽媽吃，簡單又易整，只需要11分鐘便可快煮鮑魚，適合喜歡吃鮑魚卻又怕處理鮑魚的你，簡直是無難度煮食！

▲ 小朋友都懂得處理的南非鮑魚。（林綺虹攝）

大棧南非鮑魚，全天候以無污染原生態海水養殖，過程絕不使用任何生長激素，抗生素或其他化學物質。廠商重金投資系統，24小時抽取位於大西洋和印度洋交匯的清澈海水，為鮑魚提供最佳的生長環境，才能產出品質、鮮味、口感極佳的大棧南非鮑魚。

由於上水後即時速凍，保持鮑魚肉質緊緻，口感彈牙。

簡易做法：

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1. 水滾後把鮑魚汆水，待水再次滾起後即可 (約1分鐘)。

2. 用清水清洗鮑魚。

3. 將鮑魚蒸十分鐘，完成！

鮑魚清洗方式＋撬起鮑魚肉技巧

清洗鮑魚時切忌用「死力」洗刷鮑魚，鮑魚上黑色污垢是只是海藻的深黑色黏附在鮑魚上，如果「死力」地刷鮑魚，只會令鮑魚收縮，肉質變韌。大家可以煲熱水，把再放入鮑魚汆水或浸兩至三分鐘，用水清洗及輕力地捽掉鮑魚面上的黑色便可。如果想撬起鮑魚，可以鮑魚尾端位，用手指公輕力『撬』起鮑魚肉，去掉灰灰綠綠的內臟就完成。

鮑魚功效

鮑魚為海洋腹足綱軟體動物，以藻類為食物。

性質：平性

功效：滋陰清熱、補益肝腎，有助調經、明目、潤腸

適合對象：腎虛小便頻密、大便燥結、熬夜人士

烹調方法：蒸、炒、炆煮、煲湯

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責任編緝：蕭雅文