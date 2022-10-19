  • 23°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 10:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太廚房】零難度11分鐘快煮南非鮑魚　小孩都識簡單易處理方法大公開

休閒消費 10:00 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

媽媽每天為小朋友打點一切，照顧日常所需，實在太辛苦。今集《靚太廚房》有一對兄妹Jace（姊姊）及Jazz（弟弟）決定整「南非鮑魚」給媽媽吃，簡單又易整，只需要11分鐘便可快煮鮑魚，適合喜歡吃鮑魚卻又怕處理鮑魚的你，簡直是無難度煮食！

小朋友都懂得處理的南非鮑魚。（林綺虹攝）

大棧南非鮑魚，全天候以無污染原生態海水養殖，過程絕不使用任何生長激素，抗生素或其他化學物質。廠商重金投資系統，24小時抽取位於大西洋和印度洋交匯的清澈海水，為鮑魚提供最佳的生長環境，才能產出品質、鮮味、口感極佳的大棧南非鮑魚。

由於上水後即時速凍，保持鮑魚肉質緊緻，口感彈牙。

簡易做法：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

1. 水滾後把鮑魚汆水，待水再次滾起後即可 (約1分鐘)。

2. 用清水清洗鮑魚。

3. 將鮑魚蒸十分鐘，完成！

鮑魚清洗方式＋撬起鮑魚肉技巧

清洗鮑魚時切忌用「死力」洗刷鮑魚，鮑魚上黑色污垢是只是海藻的深黑色黏附在鮑魚上，如果「死力」地刷鮑魚，只會令鮑魚收縮，肉質變韌。大家可以煲熱水，把再放入鮑魚汆水或浸兩至三分鐘，用水清洗及輕力地捽掉鮑魚面上的黑色便可。如果想撬起鮑魚，可以鮑魚尾端位，用手指公輕力『撬』起鮑魚肉，去掉灰灰綠綠的內臟就完成。

鮑魚功效

鮑魚為海洋腹足綱軟體動物，以藻類為食物。

性質：平性

功效：滋陰清熱、補益肝腎，有助調經、明目、潤腸

適合對象：腎虛小便頻密、大便燥結、熬夜人士

烹調方法：蒸、炒、炆煮、煲湯

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【靚太廚房】別只顧打卡低頭玩電話　OMAKASE必學9大用餐禮儀
10:00 2022/10/12
【靚太廚房】別只顧打卡低頭玩電話　OMAKASE必學9大用餐禮儀
【靚太安樂窩】BB衫又多又亂又難執　跟收納師摺BB衫告別凌亂
21:00 2022/10/11
【靚太安樂窩】BB衫又多又亂又難執　跟收納師摺BB衫告別凌亂
【靚太廚房】酒店總廚教整拆蟹肉豆腐蒸水蛋　公開水蛋黃金比例煮出嫩滑口感
10:00 2022/10/05
【靚太廚房】酒店總廚教整拆蟹肉豆腐蒸水蛋　公開水蛋黃金比例煮出嫩滑口感

你可能感興趣

【靚太廚房】別只顧打卡低頭玩電話　OMAKASE必學9大用餐禮儀
10:00 2022/10/12
【靚太廚房】別只顧打卡低頭玩電話　OMAKASE必學9大用餐禮儀
【靚太安樂窩】BB衫又多又亂又難執　跟收納師摺BB衫告別凌亂
21:00 2022/10/11
【靚太安樂窩】BB衫又多又亂又難執　跟收納師摺BB衫告別凌亂
【靚太廚房】酒店總廚教整拆蟹肉豆腐蒸水蛋　公開水蛋黃金比例煮出嫩滑口感
10:00 2022/10/05
【靚太廚房】酒店總廚教整拆蟹肉豆腐蒸水蛋　公開水蛋黃金比例煮出嫩滑口感
入廚常識 入廚資訊 親子食譜 親子活動 海鮮 養生 食譜 餐廳情報 美食 著數優惠

最高瀏覽

【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
11:31 2022/10/18
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡
10:51 2022/10/18
【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲
17:30 2022/10/18
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲