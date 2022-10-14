【BB鞋】淘寶售嬰兒高踭鞋似紮腳　客服指一個原因受買家歡迎【附揀學步鞋貼士】

▲ 淘寶有售嬰兒高跟鞋，有網民批評似紮腳「著壞腳」。

為BB揀選鞋仔有很多準則，款式之外，不少爸媽更著重舒適度。近日內地有網誌作者驚訝網上有售「嬰兒高跟鞋」，感到奇特而發帖，網民紛紛對BB也穿高踭鞋熱議。內地有媒體因而聯絡了淘寶售賣嬰兒高踭鞋的客服，發現該鞋因為一個原因而大受歡迎，賣家叫家長不用擔心小朋友著壞腳。

BB也著高踭鞋？

綜合內地傳媒報道，昨日（13日），有網誌作者博主發帖曬出一組嬰兒高踭鞋的照片，掀起熱議，從圖片所見，有BB腳上穿了嬰兒鞋，嬰兒鞋跟常見的BB鞋款不同，設計模仿女士的高踭鞋，BB穿上各式各樣的「嬰兒高跟鞋」展示肥美的肉腿。網誌作者帖文附有「現在都有嬰兒高跟鞋了嗎？」，表示驚訝。

▲ 內地有網誌作者驚訝BB著高踭鞋。（微博圖片）

網民對此有不少負評，擔心BB會穿到腿變形，又有人指好像昔日的纏足，認為讓嬰兒穿高踭鞋是審美畸形，大彈設計很醜，看起來有些噁心，「放過人類的嬰兒」、「好醜啊！三寸金蓮？」

最新影片︰

淘寶有售30港元起

淘寶有售「嬰兒高跟鞋」，價錢有高有低，最平大約是27人民幣（約為30港元）。內地有媒體記者以「嬰兒高跟鞋」網上搜尋，發現有許多商家售賣該產品，有的店鋪售出近80對，聯絡了有關的顧客服務員，客服解釋這些BB高踭鞋是設計給5個月內的嬰兒，鞋底是軟的，鞋子內部和底都是棉質，鞋面則是皮革、聚酯纖維的都有。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

客服指出「嬰兒高跟鞋」受歡迎的原因是用來拍攝。它們不能用來走路，而豹紋是較受歡迎的款式，買家以影樓、攝影店為主，大都是買來給孩子拍搞笑照片使用。

雖然有網民知道BB高踭鞋的真實用途是拍攝，但有感「覺得這種鞋子真的一點都看不出來可愛搞笑」。不過，有家長知道用來拍攝後會買給BB，「穿著玩拍拍照搞搞笑而已，不要太認真」、「我如果生女兒也會買，覺得肉肉的挺可愛的」等。

揀學步鞋貼士

註冊物理治療師張威文（Raymond）曾接受TOPick訪問指出，走路對幼兒是重要階段，走路需要信心，大人應站在孩子角度思考及提供協助；試想小朋友由出生後只躺在床上，6個月大懂坐、9 個月大懂爬、到站立及掌握行路，只在一年內發生，故其運動發展速度，幾乎是一生中最快的階段，而步行與腦部發展大有關係。

張威文分享為孩子選對鞋子，對學行也很重要，建設家長要預小孩用3個月就穿不下的呎碼，選擇鞋子的準則包括︰鞋頭不要太闊、鞋底要夠支持、鞋踭位要夠承托、軟硬適中，並應讓小朋友試穿鞋5分鐘，看看有沒有紅印在腳仔上出現，有紅印代表壓力，便不適用。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳