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【串謀詐騙】涉傀儡保險代理串謀詐騙4300萬佣金　17人被控准保釋候訊

社會 14:39 2022/10/14

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被告郭潤芳（右）。（梁錦麟攝）

17名保險公司職員涉與「傀儡保險代理」串謀詐騙案有關，日前被廉署拘控，17人涉訛稱經手處理約480份保單，獲兩間保險公司發放逾4,300萬元佣金，被控串謀詐騙等罪，案件今（14日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋需答辯，控方申請押後案件，或轉介更高級別法院處理。裁判官將案件押後至12月16日再訊，各被告准以現金2萬至10萬保釋候訊。

本案共17名被告，10人案發時為富衛人壽保險(百慕達)有限公司（下稱富衛）保險代理，即郭浩良（40歲）、陳家裕（26歲）、林曉東（27歲）、林煒傑（35歲）、顏梓定（34歲）、黃卓立（25歲）、胡健良（36歲）、周玉田（22歲）、江梓瑩（22歲）及張皓翔（27歲）。

另外7人案發時任職香港永明金融有限公司(下稱永明)，即前分區經理郭潤芳（59歲）和鄧浩麟（34歲），以及5名前保險代理杜偉濤（36歲）、黃蓮欣（30歲）、梁紫穎（27歲）、毛詠嫻（33歲）及羅雅穎（33歲）。

郭浩良、郭潤芳、鄧浩麟及以上5名香港永明時任保險代理同被控1項串謀詐騙罪。控罪指，他們於2016年2月19日至2020年6月16日，在香港與盧彥樺等人向永明偽稱該5名永明代理是206份保單經手代理，以致永明批准該些申請和就該些申請分別向涉案永明職員支付佣金、獎金、花紅和津貼。

郭浩良等10名富衛保險代理同被控1項串謀詐騙罪，控罪指，他們於2016年8月17日至2020年11月22日，在香港與盧彥樺等人向富衛偽稱上述9名富衛保險代理（不包括郭浩良），以及梁金霞、梁銘波和鄭立峰，分別是272份保單經手代理，以致富衛批准並就申請分別向他們與盧支付佣金、獎金、花紅和津貼。

除郭浩良及郭潤芳外，餘下15名被告各被控1項串謀洗黑錢罪，控罪指，他們於2016年2月19日至2020年11月22日，在香港與盧彥樺串謀，知道或有合理理由相信由他們所持有20個銀行戶口內共約4,100萬元款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理有關款項。

各被告暫毋需答辯，控方申請將案件押後，以待與另案合併，屆時或會轉介至更高級別法院處理。裁判官將案件押後至12月16日再訊，各被告以現金2萬至10萬保釋，不得離港及騷擾控方證人等。

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記者：梁錦麟

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