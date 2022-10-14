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【考評局45周年】考評局今年成立45周年推慶祝活動　辦文憑試資訊講座和網上開放日

社會 15:09 2022/10/14

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考評局舉行網上開放日。（考評局提供）

考評局今年成立45周年，將舉辧一連串慶祝活動。考評局今日（14日）公布，將舉行中學文憑試網上資訊講座，內容包括DSE的評核與考務安排等；另亦舉辧網上開放日。

考評局指，網上資訊講座將講解DSE的評核與考務安排，涉及閱卷與評級、評核精簡安排、DSE的國際認可、特別考試安排、特殊事故處理方法等；講座同時設答問環節，解答大家對DSE的疑問。講座將於10月29日（星期六）上午11時至下午1時舉行，由考評局公開考試總監麥勁生、評核發展主管蔡筱坤及學校考試及評核主管趙詩韻主講，可按此報名。

另外，繼上年首次推出網上開放日讓市民了解DSE答卷的處理程序，包括答卷掃描與評閱答卷的情況，考評局今年將新設虛擬參觀點，市民可瀏覽增設的展覽室，了解考評局如何運用各個平台，包括「文憑試診斷回饋系統」、「評核質素保證平台」等，協助學校優化學與教，達到「評核促進學習」的目的。市民可按此參加網上開放日。

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責任編輯：黃悅晴

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