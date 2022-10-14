【地盤示威】精進建築稱理解工人復工心切　望政府部門加快審批助復工

▲ 精進建築地盤。（資料圖片）

精進建築合於安達臣道的地盤上月發生嚴重工業意外，天秤倒塌導致3死6傷。精進旗下多個地盤須停用天秤，近日疑因停用天秤，工人需停工，引發數以百計工人示威。精進建築回覆指，理解工人復工心切，將盡力與相關政府部門溝通；又稱現正承建多個房屋頁項目，背負重大社會責任，已盡力做好改善安全工作，望政府部門施以援手，加快審批，讓已達安全標準的地盤盡快復工，維持工人生計，讓巿民能早日安居樂業。

精進建築回覆指，安達臣道地盤意外發生已一個多月，因為天秤吊運的工序暫停，影響了判頭的工人、材料供應商、運輸物流等等的生計，並稱理解過去兩天，各地盤工人復工心切而發起工潮，工人的訴求是復工而不是追討欠薪，將努力與相關政府部門溝通，希望在確保安全施工的前提下，盡快恢復天秤吊運的工序，以保工人生計。就事件需政府部門參與協調，精進建築稱對此深表歉意。

精進建築又指，現正承建房屋委員會及房屋署約19,000個住宅單位，還有房屋協會住宅、政府建築項目、私人住宅等等，背負重大社會責任，深明房屋供應是香港最逼切的民生問題之一， 希望政府能體恤及體諒。精進建築續稱，已盡力做好改善安全工作，望政府部門施以援手，加快審批，讓已達安全標準的地盤盡快復工，維持工人生計，讓巿民能早日安居樂業。

就安達臣道地盤的意外，精進建築稱深表遺憾，並對死傷者家屬致以最深切的慰問，期盼家屬們早日釋懷。精進建築又指，事故發生至今，一直積極處理處理恩恤及賠償的善後工作，配合政府各部門對意外成因的調查，也願意承擔意外調查的一切結果；並已委聘專家檢查旗下所有地盤的天秤，採取一系列措施加強安全管控，做好改善工作。

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記者：江麗盈