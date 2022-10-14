【旅遊業復甦】業界指0+3下業務僅恢復1成　提3點訴求倡盡快推0+0

▲ 旅議會代表及姚柏良今與楊潤雄會面。（旅議會提供）

香港旅遊業議會代表與旅遊界立法會議員姚柏良日前向旅行社進行調查，發現0+3政策下，79%旅行社業務僅恢復1成以下，大部分受訪旅行社認為如果政府實施「0+0」，對業務有幫助。旅議會代表及姚柏良今（14日）與文化體育及旅遊局局長楊潤雄會面，反映業界最新的營運狀況和訴求，期望港府繼續支援旅遊業、檢視「0+3」安排並提出與內地通關的路線圖。

旅議會代表及姚柏良今年10月進行問卷調查，共有350間旅行社回覆，結果顯示，0+3實施後，41%旅行社表示業務完全無恢復，有 38%僅恢復一成，即有79%的旅行社業務恢復僅得一成或以下；入境業務方面，67%表示「業務完全無提升」；仍有31%旅行社表示未能提升出境業務。另外，有72%旅行社表 示，認為旅遊業需要一年或以上才能恢復至疫情前的水平，94%受訪旅行社，認為政府有「非常大需要」或「幾大需要」，為旅遊業提供支援。

旅議會代表及姚柏良今與楊潤雄會面，反映業界情況，並提出3點訴求，包括建議盡快過渡至「0+0」，並檢視0+3安排，盡量方便旅客在港活動，包括參考駐港航班機組人員的做法，讓旅客抵港後首3天均需每天進行核酸檢測，在有陰性結果時可轉為藍碼：或是為旅行團提供寬限，讓參加旅行團的旅客以「團進團出」的方式，可在首3天到指定食肆或地點旅遊。

他們期望港府繼續動用防疫抗疫基金，扶持旅遊業界，並且設復業基金，協助業界重新招聘及挽留人才。他們又提出，希望政府與內地商討，制定通關的路線圖和時間表，因本港入境旅客近8成是內地客，故旅遊業要真正復甦，必須寄望與內地通關。

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責任編輯：黃悅晴