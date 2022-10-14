【周末掃貨】惠康Dreyer’s雪糕劈價及薯片買1送1　AEON今起均一價格揀3件指定貨品

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惠康今日 (14日)起推出最新優惠，多款精選產品如零食飲品、糧食雜貨、日用品等，部分產品更有買一送一；Dreyer’s家庭裝雪糕亦劈價至平均每件40元、14元急凍水餃等，買滿100元更送50元優惠券。

惠康由即日起至10月20日，推出至慳至抵優惠，各類零食飲品、糧食雜貨、日用品等都有優惠，包括史雲生清雞湯、御品皇急凍點心、唯潔雅紙巾等，其中Dreyer’s各款皇牌家庭裝雪糕或雪條劈至平均每件約40元；各款灣仔碼頭水餃平均每件約14元，部分薯片零食更進行買一送一。

至慳至抵優惠詳情

推廣日期：即日起至10月20日*

推廣地點：全線惠康

*部份優惠或提早完結，詳情請留意官網

另外，AEON於今日（14日）至10月26日(三)期間，將推出「均一價」優惠活動，顧客可以均一價格揀選3件指定貨品，貨品涵蓋食品、衣服、煮食用具、衛生用品等。同時，AEON亦將推出「秋冬生活應援」及「秋冬特集」優惠，搜羅各款秋冬商品予顧客選購，當中包括AEON自家品牌TOPVALU、HOME COORDY及iC innercasual商品，陪同大家迎接秋冬。

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責任編輯：余思嵐