  • 29°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 16:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末掃貨】惠康Dreyer’s雪糕劈價及薯片買1送1　AEON今起均一價格揀3件指定貨品

社會 15:49 2022/10/14

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

惠康今日 (14日)起推出最新優惠，多款精選產品如零食飲品、糧食雜貨、日用品等，部分產品更有買一送一；Dreyer’s家庭裝雪糕亦劈價至平均每件40元、14元急凍水餃等，買滿100元更送50元優惠券。

惠康由即日起至10月20日，推出至慳至抵優惠，各類零食飲品、糧食雜貨、日用品等都有優惠，包括史雲生清雞湯、御品皇急凍點心、唯潔雅紙巾等，其中Dreyer’s各款皇牌家庭裝雪糕或雪條劈至平均每件約40元；各款灣仔碼頭水餃平均每件約14元，部分薯片零食更進行買一送一。

至慳至抵優惠詳情

推廣日期：即日起至10月20日*
推廣地點：全線惠康
*部份優惠或提早完結，詳情請留意官網

另外，AEON於今日（14日）至10月26日(三)期間，將推出「均一價」優惠活動，顧客可以均一價格揀選3件指定貨品，貨品涵蓋食品、衣服、煮食用具、衛生用品等。同時，AEON亦將推出「秋冬生活應援」及「秋冬特集」優惠，搜羅各款秋冬商品予顧客選購，當中包括AEON自家品牌TOPVALU、HOME COORDY及iC innercasual商品，陪同大家迎接秋冬。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流　嚴重患者或須接受手術治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

相關文章

【沐浴觸電】西貢鹽田仔男子浴室暈倒不治　疑沐浴期間觸電
今日 10:16
【沐浴觸電】西貢鹽田仔男子浴室暈倒不治　疑沐浴期間觸電
【火警】沙田酒店房間觸動消防系統報警　住客疑用電磁爐煮食
今日 10:38
【火警】沙田酒店房間觸動消防系統報警　住客疑用電磁爐煮食
【網絡熱話】沙田被鎖私家車仍開車鎖車架變形　網民笑言「要賠番個鎖俾人」
今日 11:10
【網絡熱話】沙田被鎖私家車仍開車鎖車架變形　網民笑言「要賠番個鎖俾人」
【運動盛事】香港七欖門票賣出約六成　楊德強指少了海外旅客但反應仍不差
今日 12:13
【運動盛事】香港七欖門票賣出約六成　楊德強指少了海外旅客但反應仍不差
【公務員】男EO網上發放性愛片段被捕　疑報復女EO出軌
今日 12:44
【公務員】男EO網上發放性愛片段被捕　疑報復女EO出軌
【新冠肺炎】Avril Lavigne演唱會香港站取消　稱涉「行程安排因素」
今日 13:25
【新冠肺炎】Avril Lavigne演唱會香港站取消　稱涉「行程安排因素」
【交通意外】元朗貨車與水缸車疑相撞　貨車司機受傷送院
今日 14:38
【交通意外】元朗貨車與水缸車疑相撞　貨車司機受傷送院

你可能感興趣

【沐浴觸電】西貢鹽田仔男子浴室暈倒不治　疑沐浴期間觸電
今日 10:16
【沐浴觸電】西貢鹽田仔男子浴室暈倒不治　疑沐浴期間觸電
【火警】沙田酒店房間觸動消防系統報警　住客疑用電磁爐煮食
今日 10:38
【火警】沙田酒店房間觸動消防系統報警　住客疑用電磁爐煮食
【網絡熱話】沙田被鎖私家車仍開車鎖車架變形　網民笑言「要賠番個鎖俾人」
今日 11:10
【網絡熱話】沙田被鎖私家車仍開車鎖車架變形　網民笑言「要賠番個鎖俾人」
美食 惠康 飲品 灣仔 雪糕 零食 點心

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
16:58 2022/10/13
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲
12:45 2022/10/13
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲
【開心速遞】「Bonnie」林凱恩傳不與TVB續約　被放逐主持《流行都市》網民戥不值
11:53 2022/10/13
【開心速遞】「Bonnie」林凱恩傳不與TVB續約　被放逐主持《流行都市》網民戥不值