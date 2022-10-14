【私營院舍】25歲保健員稱疫下曾獨自照顧50名院友 當時感到黑暗想轉行
明愛荔枝角職工中心今日（14日）發布私營安老院前線員工疫情下工作處境調查結果，結果顯示，私院護理員及保健員普遍工時為11小時或以上，連續工作日數的中位數為14日，近九成半人表示身體因工作勞損，有痛楚或麻痺的情況。該中心建議政府制訂院舍標準工時，每日工時以9小時為限，並改善薪酬福利待遇，或有助吸引新人入行。
明愛荔枝角職工中心今年8至9月進行調查，訪問105位私營安老院舍的前線員工。結果發現，受訪者普遍工時為11小時或以上，連續工作日數的中位數為14日，月薪金中位數則為1.4萬元。逾半受訪者認為疫情高峰期間，私營院舍人手嚴重不足，照顧比例中位數達1:18。
調查結果也顯示，前線員工因人手不足、工時長導致身心俱疲，逾半數受訪者的壓力指數達嚴重或以上；近九成半人表示身體有痛楚或麻痺的情況，當中逾七成人身體有三個或以上部份出現痛楚或麻痺。這些勞損及心理壓力不止影響私院前線員工的健康，也影響他們為長者提供的照顧質素。
今年25歲的阿雪入行做保健員兩年半，疫情下很多院舍員工染疫，人手嚴重不足，她說在疫情最高峰期，一個保健員要獨自照顧50名院友，護理員與院友的比例也變成2:50。她直言當時感到黑暗，見到院友在院舍內離逝深感絕望，一度想轉行，她批評政府的支援來得不及時，「到人手紓緩返，先提出送物資或比輸入外勞， 真正需要人手時，完全幫唔到，靠一個人捱晒。」
中心建議，政府制訂院舍標準工時，每日工時以9小時為限，同時改善薪酬福利待遇，並協助私院利用輔助工具協助照顧工作，減低員工出現勞損的機會，或有助吸引新人入行。而現時疫情仍對院舍造成壓力，中心亦建議政府考慮延續疫情下的特別津貼。
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記者：江麗盈