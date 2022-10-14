【私營院舍】25歲保健員稱疫下曾獨自照顧50名院友　當時感到黑暗想轉行

▲ 明愛荔枝角職工中心發布私營安老院前線員工疫情下工作處境調查結果。（受訪者提供）

明愛荔枝角職工中心今日（14日）發布私營安老院前線員工疫情下工作處境調查結果，結果顯示，私院護理員及保健員普遍工時為11小時或以上，連續工作日數的中位數為14日，近九成半人表示身體因工作勞損，有痛楚或麻痺的情況。該中心建議政府制訂院舍標準工時，每日工時以9小時為限，並改善薪酬福利待遇，或有助吸引新人入行。

明愛荔枝角職工中心今年8至9月進行調查，訪問105位私營安老院舍的前線員工。結果發現，受訪者普遍工時為11小時或以上，連續工作日數的中位數為14日，月薪金中位數則為1.4萬元。逾半受訪者認為疫情高峰期間，私營院舍人手嚴重不足，照顧比例中位數達1:18。

調查結果也顯示，前線員工因人手不足、工時長導致身心俱疲，逾半數受訪者的壓力指數達嚴重或以上；近九成半人表示身體有痛楚或麻痺的情況，當中逾七成人身體有三個或以上部份出現痛楚或麻痺。這些勞損及心理壓力不止影響私院前線員工的健康，也影響他們為長者提供的照顧質素。

今年25歲的阿雪入行做保健員兩年半，疫情下很多院舍員工染疫，人手嚴重不足，她說在疫情最高峰期，一個保健員要獨自照顧50名院友，護理員與院友的比例也變成2:50。她直言當時感到黑暗，見到院友在院舍內離逝深感絕望，一度想轉行，她批評政府的支援來得不及時，「到人手紓緩返，先提出送物資或比輸入外勞， 真正需要人手時，完全幫唔到，靠一個人捱晒。」

中心建議，政府制訂院舍標準工時，每日工時以9小時為限，同時改善薪酬福利待遇，並協助私院利用輔助工具協助照顧工作，減低員工出現勞損的機會，或有助吸引新人入行。而現時疫情仍對院舍造成壓力，中心亦建議政府考慮延續疫情下的特別津貼。

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記者：江麗盈