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【離鄉別井的故事】港男移民英國難覓伴侶　感慨存在歧視：白人女性少嫁亞洲男士

娛樂 17:31 2022/10/14

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由簡淑兒（Jessica）主持的香港開電視節目《離鄉別井的故事》最新一集訪問由香港移民到曼徹斯特定居的Roby。他在香港本來是中學經濟科老師，移居到英國後轉行開地產代理公司。

其實他當日決定放棄在香港原本生活，而改為過英國由零開始，是因為他在2020年經歷婚變，為免觸景傷情，於是到曼徹斯特過新生活。

【離鄉別井的故事】移英轉行開地產代理公司　中學老師用110萬買500呎單位

簡淑兒主持香港開電視節目《離鄉別井的故事》。

愛情食物鏈低層

在當地擁有物業並且身為老闆有不錯的收入，可是他這個「筍盤」在節目坦言於英國想覓第二春卻不易，指當地人思想仍保守，白人不易接受亞洲人為伴侶：「特別係呢邊白人女性，你自己都睇到的確係好少白人女性嫁畀一個亞洲男士。」

自嘲是「愛情食物鏈低層」的Roby直指，其實種族歧視根深柢固：「老實講，面嗰浸佢會成日講平等呀、唔好有種族歧視呀，但係去到一啲好切身嘅問題，譬如講婚姻，就算你個伴侶接受到，可能佢嘅屋企人，或者親戚又唔係咁接受喎，我哋好似喺呢個擇偶嘅市場喺食物鏈嘅低層咁樣。」

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身在異鄉念父母

儘管在當地有自己事業，不過一個人身在異鄉，親人卻都在香港，有時回到家不免覺得孤獨：「特別冬天好快天黑，自己喺屋企，有時都會問自己：『我喺呢邊咁辛苦其實為啲咩呢』」

另外，沒法陪伴身在香港的父母，Roby也感到內疚：「好似盡唔到嗰份孝心，係有時可以打電話畀佢哋，了解近況，互相溝通，但始終真係住得太遠喇，變咗多一重困難囉，陪屋企人時間少咗都真係一個遺憾。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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