【保護兒童】警方續辦「童行‧同心」計劃　推電車流動展覽等活動喚保護兒童意識

▲ 警務處處長蕭澤頤（左五）和其他主禮嘉賓在開幕禮後參觀電車流動展覽。（政府新聞處）

警務處今年再度舉辦「童行‧同心」保護兒童計劃，以「旁觀者Change」為主題，呼籲社會各界及早介入虐待兒童事件。警方今（14日）於屈地街電車總廠舉行開幕禮，警務處處長蕭澤頤說，警方非常關注兒童受到傷害的情況，過去一年持續檢討及優化處理虐兒案件程序。

「童行‧同心」保護兒童計劃2022即日起至下月20日舉行，以大型教育和宣傳活動提升大眾對保護兒童的意識。警方將舉行電車流動展覽「保護兒童號」，亦會推出進階版的一站式網絡應用程式及新一輯動畫，提供有關保護兒童的知識和實用資訊。另外，警務處的家庭衝突及性暴力政策組、心理服務課及香港理工大學將合辦藝術工作坊及徽章設計比賽，以高小學生為對象，及以大眾為對象的社會實驗，喚醒大眾在遇見虐兒案件時要挺身而出，打破旁觀者心態。

蕭澤頤介紹今年計劃新設的兩輛流動展覽電車「保護兒童號」時指出，電車歷史悠久，陪伴香港人成長，希望透過其響出「叮叮聲」的特色，喚醒大眾保護兒童的意識。

他又說，雖然本年首8個月的虐待兒童個案數目與去年同期相若，但發生多宗嚴重個案，情況令人關注。他指出，警方過去一年持續檢討及優化處理虐兒案件程序，並於今年7月成立易受傷害證人支援隊，不斷強化調查人員的訓練及與持份者合作，合力保護兒童及易受傷害社群。

▲ 警方今於屈地街電車總廠舉行計劃開幕禮。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴