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【不良營商】網上冷氣零售商結業捲58萬元訂金　海關拘35歲男職員追緝負責人

社會 16:01 2022/10/14

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(黃傑偉攝)

香港海關商品說明調查科，於10月12日以違反商品說明條例，不當地接受付款拘捕一名網上電器零售商男售貨員。

海關商品說明調查科總貿易管制主任何靜婷指，海關於上星期接到大批市民舉報一間網上電器零售商突然結業，大批市民於網上訂購冷氣機及安裝服務，繳付訂金後，於9月接到消息指網上零售商突然結業。

截至昨日（13日）為止，海關已接到93宗相關案件，涉及157部冷氣機，涉款約58萬元。單一最大損失為2萬元，大部分市民居於屯門及北區。海關對案件十分重視，經調查後於本月12日拘捕一名涉案網上店舖男售貨員，被捕人現正保釋候查，海關仍追緝網上店舖店主。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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記者：黃傑偉

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