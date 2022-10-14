【聖誕節】迪士尼12月中至明年1月初每天開放 　11月起舉行6場「迪士尼音樂 Live！」

▲ （迪士尼提供）

迪士尼今（14日）宣布，將於11月25日至12月10日一連3個周五及周六晚上，在奇妙夢想城堡舉行「迪士尼音樂Live！」，分別以古典音樂、爵士樂及音樂劇為主題，由不同著名音樂家連同迪士尼的樂手演奏，而米奇老鼠和一班迪士尼朋友亦會隨著不同樂章登場，多款「迪士尼音樂 Live！」的優惠套票，即日起於指定銷售伙伴國泰發售。

「迪士尼音樂Live！」會在3個周五及周六晚上，由7時半至8時15分舉行，其中在11月25 日及26日，會由香港著名音樂監製趙增熹擔任客席指揮，率領香港城市管弦樂團，演奏多首迪士尼樂曲與聖誕樂章。穿上經典魔法師造型的米奇老鼠會率先登場，揭開序幕，而隨多首迪士尼樂章奏起，一眾迪士尼朋友亦會分別登場表演，包括聖誕米奇、米妮老鼠、唐老鴨、高飛、布魯托、白雪公主與慕安娜等。

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在12月2日及3日則會由香港著名爵士樂結他手包以正、爵士樂歌手尚羚，聯同由迪士尼樂手組成的大樂隊，為多首迪士尼經典樂曲注入爵士樂元素，演出將由穿上黑色禮服的米奇老鼠打頭陣，另隨現場奏起彼思主題動畫歌、迪士尼惡人主題樂曲等，包括聖誕米奇、米妮老鼠、高飛、胡迪與巴斯光年也將會分別踏上舞台。

至於在12月9日及10日，香港著名音樂劇演員姬素・孔尚治會與鄭君熾，聯同4位迪士尼樂園的歌手，以百老匯式歌舞演繹多首迪士尼電影原聲樂曲。而披上禮服的米奇老鼠也會聯同一眾歌手及舞者，演繹全新編製的「The Greatest Show」。其後，舞台將上演以愛情、以及歌頌不同迪士尼角色為主題的曲目，並樂遊倫敦、紐約以至《魔雪奇緣》的阿德爾王國，期間貝兒、野獸、茉莉公主、阿拉丁、安娜與愛莎等將會各自亮相。

迪士尼同時推出三款「迪士尼音樂 Live！」聖誕音樂盛會優惠套票，包括價錢由610元至6,410元，市民即日起可在國泰網站購買。

另外，由11月18日至明年1月2日，迪士尼「A Disney Christmas」除經典節目「米奇與好友聖誕舞會」，「奇妙飄雪聖誕高飛」、「夢想成真聖誕樹亮燈禮」及「迪士尼星夢光影之旅」外，幻想世界也會帶來全新「Duffy與好友冬日花園」，市民可在主題佈置及飄雪下，與換上冬日服裝的 Duffy與好友見面，花園內更設有多個特製主題佈置，讓一眾粉絲可以攜同自己的 Duffy與好友毛公仔結伴遊園，並拍出不同的造型照。

市民可預訂迪士尼的#eatertainment或先到香港迪士尼網上商店，率先選購全新冬日聖誕主題商品，有關預訂網站將於11月推出。由即日起至明年1月16日，只需以港幣759元 購買「雙重暢玩」優惠，即可於聖誕節期間一票入園兩次及享商品及餐飲優惠。此外，「迪士尼星夢光影之旅」將於12月2日至明年1月2日期間，在樂園每個營運日上演，樂園更將於12月16日至明年1月2日每天開放。

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責任編輯：黃小冰