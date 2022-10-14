【星二代】 星二代是包袱冀突破自己 　關楓馨入行獲父母支持： 趁年輕要多嘗試

▲ 關楓馨大爆爸爸性格。

現年27歲的關禮傑大女關楓馨，擁有高學歷，畢業於英國倫敦大學學院兒童社會學碩士的她曾經擔任老師，後來離開教席參選2021年《香港小姐競選》於決賽中成功晉級五強，因星二代身份獲大眾關注，雖然未獲任何名次，但順利加入娛樂圈，更獲拍劇機會，對於棄高學歷追逐演藝夢，她坦言希望趁年輕作多方面嘗試「書幾時都有得教」，她接受Topick記者訪問時，表示希望終有一天可以不用以「關禮傑個女關楓馨」稱呼她，而是關楓馨。

▲ 小時候因為不想補習，所以努力讀書。湛斯雅攝

最新影片推介:

爸爸關禮傑從不罵人

關楓馨生長於幸福家庭，爸爸關禮傑是著名藝人，不單是好爸爸更是好老公，入行多年零緋聞，關楓馨大爆爸爸性格，她說爸爸是冷靜和她理性的人，所以由細到大都不會向她和妹妹發脾氣，更加從來沒有鬧過她們，當她們做錯事是，爸爸只會講道理分析錯在那裡，會有耐性到直到她們明白為止。而關禮傑是明星足球隊成員，也有好動的一面，小時候會跟關楓馨玩捉迷藏，連攜女兒的同學仔都很喜歡他：「細個佢送完我返學就會在遊樂場講拜拜，但我未去時，其他小朋友已經到了，佢哋好似同自己爸爸講拜拜，但其實嗰個係我爸爸，佢係其他小朋友心目中都好受歡迎。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

爸媽鼓勵行自己的路

關禮傑形象健康又顧家，問到關楓馨爸爸有否教如何揀男朋友？她說：「每一個父母都想有一個對自己仔女好嘅伴侶，所以最緊要係自己鍾意，同埋對方對你好就足夠喇。關楓馨畢業於瑪利諾修院學校（小學部），小六起轉讀國際學校就讀，後來到英國升學，畢業於英國倫敦大學學院兒童社會學碩士，畢業後學以致用曾任教師，前途一片光明，但她竟然放棄一切，參選港姐加入娛樂圈，會不會覺得是浪費了多年來的苦讀？

▲ 父女一齊出席TVB活動。

關楓馨說參選港姐是她自己的想法，她表示學識、知識不會跑走，多年後決定教番書都用得著：

爸爸媽媽一直鼓勵我行自己既路，雖然我讀到碩士都教了書一陣，但我都對娛樂圈有興趣，趁我呢個年紀，可以嘗試就試咗先，因為我覺得教書冇歲數方面限制，反而做娛樂圈方面就有，所以趁自己唔係太大年紀就去試咗先。

她最終希望能夠突破自己，也坦言星二代對她是一個包袱：

我都想人地當我係一個獨立個體去看待，我都不想這是別人認識我的方法，俾大家可以更加認識到我係一個怎樣的人，除了是關禮傑個女之外，她是怎樣呢，我希望我慢慢，將來就是叫我關楓馨。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者:陳麗薇