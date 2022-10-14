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【百年古蹟】主教山配水庫每日增3節自助遊時段　下周一起開始預約

社會 16:08 2022/10/14

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被評為一級歷史建築的深水埗主教山前配水庫。（資料圖片）

水務署今日（14日）宣布，由10月31日起，位於主教山的前深水埗配水庫每日增設3節自助導賞遊時段，而現時每日3團導賞團的安排維持不變。自助遊每節1小時，每節名額50個，費用全免。市民可於10月17日上午9時起於「前深水埗配水庫自助導賞遊」專頁預約。

水務署預料，新增自助遊後，配水庫每日可接待的訪客人數預計由現時約80人增至230人。市民可於10月17日起預約由10月31日至11月30日的自助遊。由11月起，自助遊預約系統會於每月第1個工作日上午9時開始，顯示未來兩個月內可接受預約的參觀時段。如有人取消預約，名額會即時釋放供重新預約。 參加自助遊的市民只需掃描景點二維碼，便可收聽語音導賞介紹配水庫的內外設計、建築結構和九龍食水供應系統的發展歷史等資訊。導賞語音檔亦可在自助遊專頁下載。

水務署由指，除獲豁免人士外，參觀人士進入配水庫前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場地二維碼，並須符合「疫苗通行證」和其他防感染的相關要求。水務署又指，會研究配水庫的長遠保育及活化方案，並參考公眾在參與導賞團和自助遊後提出的意見，為配水庫物色最合適的新用途，務求讓市民大眾更好地享用這個地方。

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責任編輯：黃悅晴


　　

　　

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