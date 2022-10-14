【窩心舉動】精神病女友常不願沖涼　男友特製印花咭鼓勵克服心理難關

▲ 精神病女友常不願沖涼，男友特製印花咭鼓勵克服心理難關。

不少商店為鼓勵顧客消費，都會推出印花獎賞活動。日本一名女網民患有精神疾病，經常因心理狀況無法洗澡。男友為鼓勵她洗澡，製作了一張「印花咭」，儲滿50張貼紙便會送女朋友最喜歡的化妝品。

據日本傳媒報導，Twitter網友「inunemuri」本身受精神疾病困擾，經常因心理狀況不穩定而無法洗澡，所以在假日，不用上班時，便會失去動力洗澡，甚至連刷牙、洗臉都不做，直接睡覺。

為了鼓勵她洗澡，男友特意製作了一張印花咭，並列名規則，只要在晚上7點前洗澡，便可得到一張貼紙，當儲滿50張，就會受到化妝品作為禮物。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從她分享的相片可見，印花咭相當精美，上面已貼上18張花花貼紙。不少網民看過帖文後都大讚男友的舉動窩心，又認為這是一個很好的鼓勵方法，希望事主能盡快克服心理難關，有動力洗澡，有網民亦仿效事主男友的做法，製作印花咭。

最新影片：

睇文睇片贏獎品：https://bit.ly/3ClEy1R

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣