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【文化藝術】M+下周六舉辦知名建築師林偉而簽書會　當代亞洲設計精髓

社會 16:18 2022/10/14

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M+下周六舉辦知名建築師林偉而簽書會。

M+博物館邀得香港知名建築師、收藏家及藝術家林偉而於10月22日（星期六）下午3時至4時於M+大樓G 層的M+本店為《East Meets East: William Lim: Contemporary Asian Design》舉行簽書會。

《East Meets East: William Lim: Contemporary Asian Design》為當今亞洲設計的意義提供了全新而 開明的視角。此書探索從家具、臨時藝術裝置到室內設計和建築作品，當中包括由林偉而創立的香港思聯建築設計有限公司（CL3）、林子設計（Lim + Lu）和又又設計（OPENUU）的作品，對當代亞洲設計精髓及過去數十年間的發展帶來全新思考。書中的建築項目呈現出亞洲風格的獨特性：對施工場地和環境、工藝和設計細節的深刻了解和賞析，以及富有幻想空間的建築設計，重新詮釋文化傳承和傳統的定義。

書本的排版由林偉而和藝術家兼平面設計師黃炳培（又名：又一山人）設計，書中項目以清晰、充滿活力的風格呈現，展現亞洲的設計風格。各章節各包含林偉而撰寫的文本、原始概念草圖、照片、平面圖及圖紙。此書定價為港幣750元，現正於M+本店發售。公眾可在簽書會即場購買，或於網上商店預購，並選擇在簽書會當天到店提取。

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記者：黃穎津

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