【童樂居案】涉連環掌摑2歲女童　女職員認罪囚4周

▲ 童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪。（資料圖片）

童樂居虐兒事件，至今共34名女職員被控虐兒罪，先後已有5名職員認罪，其中32歲女職員涉連環掌摑2歲女童，早前承認對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今（14日）於九龍城裁判法院被判監4星期。裁判官指被告的行為只會教兒童從今以武力處理糾紛，但接納案件非同類型最嚴重，不排除被告因為照顧該年齡層兒童的經驗不足，用錯方法糾正受虐兒童的不當行為。

被告李佩貞（32歲，前幼兒工作者）承認於2021年12月12日，在旺角童樂居內故意襲擊、虐待或忽略2歲女童H。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，翻看涉案片段後，認為當時H與2名兒童及被告同處活動室，H想取去被告身邊的玩具，被告便打H的手，H亦還手，被告再掌摑H和捉住X的手。H其後躺在軟墊上，將腳伸向1名兒童，被告便大力地打H的腳和將H的腳拉向自己。H想還手但遭被告連環打面和捉住面搖晃，令H哭泣。

裁判官認為，當時被告需要將玩具輪流分給H和兒童玩，及需要阻止兒童自行取去玩具。裁判官指，被告雖然有掌摑H和捉住面搖晃，但力度不至於令H承受極大痛楚，不認為被告當時脾氣暴躁。H當時明顯等得不耐煩，遂遷怒於另一名兒童而推了對方。惟被告襲擊H只會教兒童從今以武力處理糾紛，被告作為專業人士不應取易捨難，用錯誤的方法訓示H。

裁判官亦指，H不懂與其他兒童相處，被告欲阻止H傷害別人，事件起因不容忽視。考慮到被告當天第2日照顧兩至三歲兒童，警方翻看閉路電視片段後亦沒有發現被告涉及其他虐兒事件，不排除被告因為照顧該年齡層兒童的經驗不足，用錯方法糾正受虐兒童的不當行為。

裁判官考慮到案件非同類型最嚴重，對H造成的傷害不至於非常高，判囚4星期。

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記者：陳曉欣