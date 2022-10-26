【靚太廚房】學校派對必備可愛馬卡龍小食　可隨心意設計卡通造型勁搶鏡

小朋友學校定期會有派對及大食會，家長不仿花多點心機，製作可愛的小朋友零食，今集《靚太廚房》邀請了在國際廚藝學院教學生廚藝技巧的國際廚務部高級教導員鄒肇麟（Alan），示範製作整吸精又有卡通造型的馬卡龍，父母可以「跟住整」，讓小朋友帶回學校與同學分享。

馬卡龍材料（20個）：

▲ 馬卡龍材料。（林綺虹攝）

糖粉 90g 杏仁粉 90g 粟粉 10g 蛋白 75g 糖 95g

奶油糖霜材料（馬卡龍餡料）：

▲ 馬卡龍餡料的材料。（林綺虹攝）

糖 80g 水 25ml 蛋 2粒 牛油 400g

裝飾：

橙色粉末 1g 紅色粉末 1g 黑朱古力 100g 白朱古力 100g

馬卡龍做法：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

1.將糖粉、杏仁粉和玉米澱粉混合，之後把杏仁粉混合物過篩至大碗中。

2.打發蛋清，直到形成軟綿綿狀態。

3.逐漸加入糖直到完全混合。

4.將大約1/3已過篩的杏仁粉混合物，分兩次加入打發好的蛋白中，用抹刀輕輕折疊直至完全混合。

5.將馬卡龍麵糊倒入裝有圓頭的裱花袋中。

6.在羊皮紙上唧約 4 厘米大小的馬卡龍。

7.在室溫下放置馬卡龍約30分鐘到1小時，直到表面乾燥不黏手。

8.以150度預熱焗爐，把馬卡龍焗15分鐘。

奶油糖霜做法：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

1.把水及糖加熱至120度。

2.將雞蛋攪打至起泡，加入熱糖漿，攪拌混合物至冷卻狀態。

3.加入牛油打至奶油狀。

4.把焗好的馬卡龍跟大小作配對，再畫上喜歡的卡通造型。

5.唧上奶油糖霜，完成。

小貼士

1. 打發蛋白時，要打得夠「起」，之後再落砂糖，可以保存空氣在蛋白中。

2. 想馬卡龍有多點色彩，大家可以把食用色粉加入杏仁粉中。

3.如果想製作低甜低糖的馬卡龍，可以用較健康的糖，如黃糖、海藻糖代替白糖。

4.唧好馬卡龍至適當的大小後，要平穩地提起羊皮紙，往下摔三至四下，震出氣泡，令馬卡龍的表面更光滑。

2022 年世界技能大賽特別賽

國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝高級文憑畢業生蒙福凱獲選為香港代表，出席2022 年世界技能大賽特別賽的「西點製作」項目，主題為瑞士馬戲團，選手要巧妙地運用糖、朱古力、杏仁膏等材料，製作酒店級數的冷熱甜品、糕點和特定主題的展示品，兼顧創新、質量及衞生工序等規範。

國際廚藝學院 (ICI) 一直鼓勵學員參與不同比賽及活動，拓寬視野及見聞，加強學習成效及增進廚藝技巧。透過製作朱古力雕塑，可讓公眾了解學院推行職業專才教育的成果以及「糕餅廚師」的專業性。國際廚藝學院旨在培育優秀的廚藝及葡萄酒人才，以鞏固香港作為亞洲美酒佳餚之都的地位。

學院配備先進的培訓設施，除開辦多元專業廚藝課程，涵蓋歐洲、地中海、 美洲、中東及亞洲等菜系，亦提供西式包餅及糖藝和葡萄酒相關課程，培育有志入行 的青年，幫助他們拓展事業。

西式包餅及糖藝課程資料

課程名稱 西式包餅及糖藝高級文憑 西式包餅及糖藝文憑 (QF 級別 3) 修讀年期 2 年 2 年 學費 HK$31,570（每年） HK$27,700（兩年） 課程簡介 旨在教授學員包餅及糖藝知識 和技能及管理技巧，裝備他們 於烘焙和糕點行業發展至督導 階層 旨在為有志投身西式烘焙行業的人 士提供專業培訓，讓學員掌握酒 店、餐廳及獨立包餅店的包餅、朱 古力及糖藝產品製作知識與技巧 核心單元 -糕餅烘焙基礎 -曲奇、法式小點及餡餅 -麵包製作基礎 -朱古力製作基礎 -傳統蛋糕 -小食與鹹點 -冷凍甜品 -烘焙及糖藝科學 （尚有其他單元未能盡錄） -基礎朱古力及糖點製作 -基礎麵包製作 -當代糖藝製作藝術 -食品生產管理 -食物衞生與安全、營養、環 保 -食物成本控制原理及應用 -餐廳服務運作 （尚有其他單元未能盡錄）

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文