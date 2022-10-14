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【秋天有風打？】台灣氣象局預測有熱帶氣旋周日或闖本港800公里　天文台指仍存很多不確定性

社會 16:46 2022/10/14

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(資料圖片)

天文台今日（14日）預料至下周三，本港市區最低氣溫只有19度，離岸高地吹6級風。天文台分區天氣預報顯示，當日清晨時份，大埔、馬鞍山、上水、屯門、天水圍區只有18度，打鼓嶺更低見16度，市民早上返工返學記得添衣。

根據台灣的中央氣象局預測，目前太平洋地區有3個熱帶氣旋，分別在菲律賓東方海面、南沙島海面、關島東北東方。而星期日進入南海的潛在熱帶氣旋，有機會進入香港800公里範圍內。香港天文台則指，西北太平洋的熱帶氣旋會否影響本港，仍存很多不確定性。

台灣的中央氣象局預測，菲律賓東面的熱帶氣旋預計本月16日至17日接近台灣地區，17日之後逐漸往南，預計有發展為輕度颱風的趨勢。

(台灣中央氣象局圖片)

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記者：余思嵐
 

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