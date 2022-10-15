【禮尚往來】港女收消費券送生髮水給男友　獲贈豐胸丸及木瓜回禮：好傷自尊心

消費券一出，不少人都打算送禮予摯愛。一名港女日前在討論區上分享因獲派消費券，故她便買了生髮水送給男友。然而，「禮尚往來」的男友不久後也用消費券買豐胸丸和木瓜作「回禮」，引起熱烈討論。港女哭笑不得，直言「只係知道呢一刻，我好嬲我男朋友呀！」

最新影片：

一名港女日前在香港討論區中以「報應到... 男朋友用消費券送豐胸丸畀我，真係好傷自尊心」為題，指日前獲派消費券，她便買了生髮水送給男友。她表示男友收禮時「好似好開心」，還盛讚女友「好貼心」。但她當時已直覺男友並不喜歡，更認為他「已經記左係小氣簿」。

然而，男友於之後送了一箱禮物予港女，並指自己一拿到消費券便已很想送贈這禮物予她，港女表示「聽到真係覺得好sweet」。打開禮物盒後卻發現原本是一箱豐胸丸和幾顆木瓜。始料不及的她哭笑不得，更思考男友是否有甚麼暗示「意思嫌我胸太細，身材唔夠好？」。她隨即稱「只係知道呢一刻，我好嬲我男朋友呀！」，更形容為「報應到！」。

有不少網民表示「己所不欲，勿施於人」，更指男友收到生髮水時都是如此心情。更有不少人認為男友做法非常好：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其實，不少人視木瓜和青木瓜為豐胸神器。註冊中醫馬琦傑早前接受TOPick訪問時稱，青木瓜是十字花目番木瓜科番木瓜屬的生果，而木瓜是十字花目木瓜科木瓜屬生果，兩者對身體主要有健脾消食、通乳、除濕通絡等功效。馬醫師稱，根據中醫古籍，沒有直接記載青木瓜有豐胸作用。現代營養學研究指出，青木瓜中含有多種豐富酵素、蛋白酶、氨基酸和營養元素。而酵素可促進蛋白質分解、吸收，加強身體生長，間接令胸部發育。

如以豐胸為目的來食用木瓜和青木瓜，馬醫師就回應稱，需因應身體、年齡、體質等情況，一天最多吃30至150克青木瓜。並且不建議單吃一種種類，均衡飲食才是正確做法。他續指，孕婦、對木瓜過敏、脾胃虛寒易腹瀉的人士，都不適合食用青木瓜或木瓜。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣