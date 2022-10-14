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【保護兒童】今年首8月錄795宗虐兒案　7成施虐者為家人或照顧者

社會 16:48 2022/10/14

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警方今年保護兒童計劃主題為「旁觀者Change」。（梁偉榮攝）

近期再度傳出院舍虐兒的個案，警方今年首8個月共錄得795宗虐兒案，與去年相若，其中7成案件施虐者是照顧者或家人；28%受虐兒童是0至5歲兒童。警方指，今年虐兒案件案情較嚴重，呼籲公眾遇見虐兒情況要挺身而出，打破旁觀者心態。

警方今年保護兒童計劃主題為「旁觀者Change」，希望提醒市民若留意到有懷疑虐兒的情況出現，例如有鄰居懷疑虐兒，可先向大廈保安了解情況，或向附近的非牟利機構尋求協助，讓他們派人到單位了解情況；如情況緊急則可以報警求助。

刑事總部刑事支援科高級警司李經晞表示，今年首8月的795宗虐兒案，較去年同期微升15宗(1.9%)，但案情相對嚴重，例如今年9月深水埗一名5歲男童疑受母親施虐死亡，令人感到憂慮及十分痛心。她引述勞福局稱，最快下月就強制舉報虐兒機制立法諮詢，警方對此表示支持。

她續指，警方會繼續跨部門處理虐兒案，今年7月成立的「易受傷害證人支援隊」目前有170名人員，負責為受虐兒童等取錄口供，預期未來會增至200人手。而與律政司成立「免受傷害證人及兒童保護專責小組」，目前正處理25宗案情嚴重的虐兒案件。

另外，警隊今早（14日）於屈地街電車總廠舉行「童行‧同心」保護兒童計劃2022開幕禮，透過電車流動展覽，藉此提升市民保護兒童的意識。

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記者：蘇文軒

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