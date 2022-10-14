  • 28°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 17:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2區污水陽性】涉東區城市花園、南區海怡半島等　港府派10.5萬個快測包

社會 16:51 2022/10/14

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

本港疫情持續。（曾耀輝攝）

政府今日（14日）表示，環境保護署與渠務署在南區及東區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。因應有關區域的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及的區域：

  • 東區：城市花園
  • 南區：海怡半島、華庭街及山明街附近一帶住宅

華庭街及山明街附近一帶住宅污水陽性。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流　嚴重患者或須接受手術治療

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【新冠疫苗】孔繁毅指二價疫苗按流行病毒持續更新　或須每年入冬前接種
今日 12:04
【新冠疫苗】孔繁毅指二價疫苗按流行病毒持續更新　或須每年入冬前接種
【私營院舍】25歲保健員稱疫下曾獨自照顧50名院友　當時感到黑暗想轉行
今日 15:52
【私營院舍】25歲保健員稱疫下曾獨自照顧50名院友　當時感到黑暗想轉行
【聖誕節】迪士尼12月中至明年1月初每天開放 　11月起舉行6場「迪士尼音樂 Live！」
今日 16:04
【聖誕節】迪士尼12月中至明年1月初每天開放 　11月起舉行6場「迪士尼音樂 Live！」

你可能感興趣

【新冠疫苗】孔繁毅指二價疫苗按流行病毒持續更新　或須每年入冬前接種
今日 12:04
【新冠疫苗】孔繁毅指二價疫苗按流行病毒持續更新　或須每年入冬前接種
【私營院舍】25歲保健員稱疫下曾獨自照顧50名院友　當時感到黑暗想轉行
今日 15:52
【私營院舍】25歲保健員稱疫下曾獨自照顧50名院友　當時感到黑暗想轉行
【聖誕節】迪士尼12月中至明年1月初每天開放 　11月起舉行6場「迪士尼音樂 Live！」
今日 16:04
【聖誕節】迪士尼12月中至明年1月初每天開放 　11月起舉行6場「迪士尼音樂 Live！」
新冠肺炎疫情 疫情 快速測試套裝 快速測試 東區 海怡半島 衞生防護中心 衞生署 城市花園 南區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【公務員】男EO網上發放性愛片段被捕　疑報復女EO出軌
今日 12:44
【公務員】男EO網上發放性愛片段被捕　疑報復女EO出軌
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
16:58 2022/10/13
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲
12:45 2022/10/13
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲