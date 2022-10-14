【危駕罪成】涉駕洗街車撞巴士致24人傷　司機危駕罪成

▲ 65歲司機涉駕駛食環署外判洗街車撞向九巴，造成24人受傷。（林宇翔攝）

65歲司機涉駕駛食環署外判洗街車，在深水埗桂林街與元州街交界下坡，撞向九巴右面車身，造成24人受傷，其中1人頭部受傷及失憶。涉案司機早前否認1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪受審，今（14日）在區域法院被裁定罪成。法官裁決時指，被告供稱案發時曾有短暫暈眩而未能及時剎車，但事後未有求醫，亦未向警方交代，可見這是由被告杜撰出來的。法官另將被告還押至11月4日判刑。

被告王國平（66歲）早前否認1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，控罪指，被告於2020年9月12日危險駕駛，引致陳玉嬋和劉惠群身體受嚴重傷害。

法官裁決時指，被告稱在事發時因短暫暈眩而未能及時剎車，控方質疑被告在警誡下稱因車輛過重，難以剎車是謊言。法官指，被告的警誡下的說法只是他的看法，內容非完全清晰，故此非完全是謊言。

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法官指，本案需考慮被告當時是否有短暫暈眩，以致不能控制洗街車。從被告在意外前後的動作，如踢走紙皮箱、下車關上車門，以及急步跑回車輛等，均顯示被告狀態正常，與被告曾短暫暈眩的說法不符。

法官續指，被告鄰座的同事亦指出被告案發時清醒，撞向巴士前曾大喊。此外，被告亦稱案發前曾於家中有暈眩，惟被告在未有求診，令人難以置信。而且被告在平伏心情後，未有對警方說出暈眩這一個關鍵因素，可見被告案發時並沒有暈眩，這是由被告杜撰出來的。

法官指，被告作為職業司機，對當時環境必然有認識，但案發時未有啟動剎車系統，即使只是一時失神，未能令洗街車停於虛線內，其駕駛方式仍然遠遜於1個合理的駕駛人士被期望的水平。法官遂裁定被告危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪成，還押至11月4日判刑。

案情指，當日下午4時許，被告和清潔工李鳳兒等人於桂林街登上洗街車，李聽見被告突然大叫，隨後洗街車撞向1輛九巴。事故導致李鳳兒和23名5至85歲的九巴乘客受傷，其中女乘客陳玉嬋（53歲）下骶骨骨折、劉惠群（44歲）更一度失去知覺和失憶，而且右鎖骨骨折。劉現時完全康復，陳則需要覆診。

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記者：梁錦麟