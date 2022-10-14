【施政報告】民研：不足五成受訪者認為施政報告重要　32%受訪者「沒有期望」

▲ 香港民研今日發佈「施政報告期望」、「特首施政百日」 「大灣區生活及工作」以及「限聚指數」調查結果。（直播截圖）

特首李家超本月19日發表任內首份《施政報告》，香港民意研究所本月調查發現，不足一半受訪者認為《施政報告》重要，另外逾三成受訪者表示對《施政報告》「沒有期望」。

民研於10月7日至12日期間，以電郵形式接觸4,736名12歲或以上的香港市民進行網上調查。結果顯示，47%受訪者認為《施政報告》重要，25%認為不重要，20%受訪者表示「一半半」。32%受訪者表示對《施政報告》「沒有期望」，6%受訪者表示「期望很大」，22%受訪者表示「期望幾大」，另外分別有11%及6%受訪者表示「期望幾小」及「期望好小」。

當中，「民主派」支持者有57%受訪者表示「沒有期望」，24%支持者表示「期望幾小」或「期望好小」，僅11%支持者表示「期望幾大」及「期望好大」：「非民主派」支持者之中，共37%受訪者表示「期望幾大」及「期望好大」，14%受訪者表示「期望幾小」或「期望好小」，21%受訪者表示「沒有期望」。

調查亦問及，受訪者認為有多需要處理「醫療及公共衛生」、「房屋」、「社會褔利」、「勞工政策」，及「教育問題」。總體以言，每個範疇均有超過70%受訪者表示「好需要」及「幾需要」處理。當中，分別有56%及55%受訪者認為「醫療及公共衛生」及「房屋」問題「好需要」處理。

此外，民研調查顯示，52%受訪者「幾不願意」或「好不願意」在香港及澳門以外的大灣區工作；只有17%受訪者表示「好願意」或「幾願意」。53%受訪者「幾不願意」或「好不願意」在香港及澳門以外的大灣區定居；只有24%受訪者表示「好願意」或「幾願意」。

時事評論員袁彌昌認為，可見市民對李家超的信心及上任100日以內的滿意程度，可以「民主派」及「非民主派」的政見及意識形態分劃，認為李家超至今政績乏善可陳，大家根據政見及基本印象評價，亦屬正常。

袁彌昌又指，調查反映「民主派」支持者作為一群對政府有所不滿的人士，對政府沒信心、對《施政報告》沒有期望，才令社會不會出現很多反對的聲音；相反建制派佔大多數的「非民主派」對香港信心尚存在。他提及，當支持政府的人期望高；不支持政府的人期望低，可能會出現潛在問題：「每個政府通常會在甚麼時候有難題，會陷入麻煩呢，就是一些本來表態中立，甚至你的支持者，當他對你的信心是慢慢失去的時候，這個才會是一個政權會出現麻煩的時候」。他相信，未來日子李家超再無甚政績，民意會出現很大的反彈。

對於政府將施政注意放在房屋，袁彌昌指，通常土地及房屋問題不是一屆政府可以解決，認為李家超政府政策未來或「觸礁」。

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記者：陳葆琳