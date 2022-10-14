【大閘蟹】秋風起利園區推大閘蟹盛宴　4間餐廳任你揀最平每位$488

▲ 利園4間餐廳推出大閘蟹盛宴。（圖片由品牌提供）

秋季到來，又到了品嚐大閘蟹的最佳季節。利園區匯聚多家人食肆及餐廳，為大家帶來不同風味的初秋蟹宴，無論是想與情人共享二人世界、和知己閨蜜共聚詳談或者相約家人共聚天倫，利園區都有不同的選擇，總有一間適合你。趕緊相約一家大細、三五知己乘著秋風到訪利園區，體驗秋日之旅！

1. 十里洋場

大閘蟹與海中珍品拼湊成一餐饗宴，呈現食材的甘、香、鮮、甜。饗宴先奉上開胃前菜淮揚四小品：金銀蛋蟹肉凍、杭椒南非鮑魚、醬香豬頭肉、話梅涼瓜，緊接有十里蟹皇翅及清蒸大閘蟹，蟹蓋內蘊藏著金黃的蟹黃，可配上特調蟹醋。大家還可以優惠價$198 追加清蒸大閘蟹（四兩半至五兩）一隻。接踵而來的是一連蟹粉美食，包括蟹粉脆皮百花釀花膠、淮揚蟹粉桂魚絲、蟹粉芙蓉帶子蟹斗以及蟹粉河蝦仁韭菜花炒飯，最後以夠薑芝麻湯丸作結，驅走寒氣。

價錢：每位HK$998，兩位起。

位置: 利園二期 101

電話: 2338 5500

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2.西苑

西苑的蟹宴會提供六道菜，大閘蟹來自江蘇，甘香蟹饌包括隔水蒸大閘蟹皇（紉五兩半）及大閘蟹粉小籠包。另外，餐廳以蟹粉配上日本的稻庭麵，配搭新鮮，蟹宴還有原隻鮑魚扣鵝掌及驅寒暖胃的薑茶湯丸。

追加大閘蟹：HK$388/五兩

價錢：每位HK$1188

位置: 利園一期 5/F

電話: 2882 2110

3.翠亨村

逾 45 年粵菜老字號翠亨邨，一向為食客烹調手工粵菜，今年首推季節限定的大閘蟹套餐，除了包括兩隻江蘇大閘蟹（4両），更有原隻燒乳鴿，以及一系列以蟹粉入饌的手工菜式，如蟹粉玉簪蝦球、蟹肉文思豆腐羹及蟹粉炒飯。

追加大閘蟹：HK$240/四兩

價錢：每位HK$688，兩位起。

位置: 利園一期 5/F

電話: 2882 2110

4.玉桃軒

玉桃軒每年均在大閘蟹當造時節推出限定大閘蟹盛宴，今年也不例外將推出以蟹粉為題的六道菜。先由蟹粉魚茸生滾粥開始，再品嚐玉桃軒嚴選的太湖大閘蟹（足5両），還有師傅製作的生拆蟹粉二弄、蟹粉嫩豆腐及可以讓客人二選一的主食。

追加大閘蟹: HK$148/五兩

價錢：每位HK $488，兩位起。

位置: 利舞臺廣場 20/F

電話: 2882 1889

另外，利園區於今個秋日推出「Sizzling Fall Feasts 秋日饗宴」，獻上各式和牛佳餚配搭美酒，禮遇包括高達HK$6,000利園區電子優惠禮券、HK$1,500的I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券及價值HK$2,080的餐飲體驗，總值高達HK$9,580。顧客只需下載 Lee Gardens 手機應用程式免費登記成為會員，並於活動期間在利園區以電子貨幣或八達通(包括消費券)消費滿指定金額，便可憑有效發票換領指定購物獎賞。

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責任編緝：蕭雅文