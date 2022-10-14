【最新疫情】今增5,106宗確診　7人離世包括打齊3針19歲男子

▲ 本港疫情持續。（曾耀輝攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今（13日）公布，新增5,106宗確診，包括4,770宗本地感染及336宗輸入，另再錄得7宗死亡個案，年齡介。此外，中心再發現多32宗XBB亞系個案，另錄得2宗BA.2.75.2個案；BA.4.6及BQ.1.1亞系個案各1宗。

新增6宗亞系個案涉及5男1女，年齡介乎29至53歲，分別由新加坡、印度、加拿大、阿拉伯聯合酋長國和越南抵港，抵港日期由9月25日至9月30日。當中2人有病徵、2人為無症狀感染，餘下2人狀況待定。

336宗檢測陽性輸入個案當中，184宗為機場檢測樣本陽性、94宗為第1至3日樣本陽性、58宗為第4至7日樣本陽性。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約1%及93.7%。

院舍新增13宗個案，包括2間安老院舍的9名院友，82名院友列為密切接觸者；及4間殘疾人士院舍的4名院友，致18名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院 (新界將軍澳景林邨景棉樓地下及1字樓)

新橋護老院有限公司 (九龍牛頭角道3號得寶花園1字樓1-17號舖)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

温馨復康中心(坑頭分院) (新界上水坑頭丈量約份第94約地段第382號B、C及D分段)

香港紅十字會順利宿舍 (九龍觀塘順利邨利明樓地下18-31及32A室)

喜悅居（復康宿舍）(洪水橋分院) (新界元朗洪水橋丈量約份第124約地段第317號C分段)

綠園復康中心 (新界葵涌大隴街35號銀行大厦2字樓)

學校則增633宗陽性個案，涉527名學生和106名教職員，分別來自100間幼稚園或幼兒中心、187間小學、161間中學及9間特殊學校；有5間學校共5班需暫停面授課7日。

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責任編輯：黃悅晴