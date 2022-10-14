  • 27°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 19:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】今增5,106宗確診　7人離世包括打齊3針19歲男子

社會 17:01 2022/10/14

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

本港疫情持續。（曾耀輝攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今（13日）公布，新增5,106宗確診，包括4,770宗本地感染及336宗輸入，另再錄得7宗死亡個案，年齡介。此外，中心再發現多32宗XBB亞系個案，另錄得2宗BA.2.75.2個案；BA.4.6及BQ.1.1亞系個案各1宗。

新增6宗亞系個案涉及5男1女，年齡介乎29至53歲，分別由新加坡、印度、加拿大、阿拉伯聯合酋長國和越南抵港，抵港日期由9月25日至9月30日。當中2人有病徵、2人為無症狀感染，餘下2人狀況待定。

336宗檢測陽性輸入個案當中，184宗為機場檢測樣本陽性、94宗為第1至3日樣本陽性、58宗為第4至7日樣本陽性。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約1%及93.7%。

院舍新增13宗個案，包括2間安老院舍的9名院友，82名院友列為密切接觸者；及4間殘疾人士院舍的4名院友，致18名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

  • 基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院 (新界將軍澳景林邨景棉樓地下及1字樓)
  • 新橋護老院有限公司 (九龍牛頭角道3號得寶花園1字樓1-17號舖)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

  • 温馨復康中心(坑頭分院) (新界上水坑頭丈量約份第94約地段第382號B、C及D分段)
  • 香港紅十字會順利宿舍 (九龍觀塘順利邨利明樓地下18-31及32A室)
  • 喜悅居（復康宿舍）(洪水橋分院) (新界元朗洪水橋丈量約份第124約地段第317號C分段)
  • 綠園復康中心 (新界葵涌大隴街35號銀行大厦2字樓)

學校則增633宗陽性個案，涉527名學生和106名教職員，分別來自100間幼稚園或幼兒中心、187間小學、161間中學及9間特殊學校；有5間學校共5班需暫停面授課7日。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流　嚴重患者或須接受手術治療

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【新冠疫苗】孔繁毅指二價疫苗按流行病毒持續更新　或須每年入冬前接種
今日 12:04
【新冠疫苗】孔繁毅指二價疫苗按流行病毒持續更新　或須每年入冬前接種
【2區污水陽性】涉東區城市花園、南區海怡半島等　港府派10.5萬個快測包
今日 16:51
【2區污水陽性】涉東區城市花園、南區海怡半島等　港府派10.5萬個快測包
【保護兒童】今年首8月錄795宗虐兒案　7成施虐者為家人或照顧者
今日 16:48
【保護兒童】今年首8月錄795宗虐兒案　7成施虐者為家人或照顧者

你可能感興趣

【新冠疫苗】孔繁毅指二價疫苗按流行病毒持續更新　或須每年入冬前接種
今日 12:04
【新冠疫苗】孔繁毅指二價疫苗按流行病毒持續更新　或須每年入冬前接種
【2區污水陽性】涉東區城市花園、南區海怡半島等　港府派10.5萬個快測包
今日 16:51
【2區污水陽性】涉東區城市花園、南區海怡半島等　港府派10.5萬個快測包
【保護兒童】今年首8月錄795宗虐兒案　7成施虐者為家人或照顧者
今日 16:48
【保護兒童】今年首8月錄795宗虐兒案　7成施虐者為家人或照顧者
新冠肺炎疫情 傳染病 疫情 衞生防護中心

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【公務員】男EO網上發放性愛片段被捕　疑報復女EO出軌
今日 12:44
【公務員】男EO網上發放性愛片段被捕　疑報復女EO出軌
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
16:58 2022/10/13
【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲
12:45 2022/10/13
【兩性關係】丈夫每次3分鐘就完事　太太憂夫婦關係：我才26歲