【最新疫情】今增5,106宗確診及7人離世　錄得各1宗BA.4.6及BQ.1.1亞系個案

▲ 本港疫情持續。（曾耀輝攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今（13日）公布，新增5,106宗確診，包括4,770宗本地感染及336宗輸入，另再錄得7宗死亡個案。此外，中心再發現多32宗XBB亞系個案，另錄得2宗BA.2.75.2個案；BA.4.6及BQ.1.1亞系個案各1宗。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約1%及93.7%。

院舍新增13宗個案，包括2間安老院舍的9名院友，82名院友列為密切接觸者；及4間殘疾人士院舍的4名院友，致18名院友列為密切接觸者。

學校則增633宗陽性個案，涉527名學生和106名教職員，分別來自100間幼稚園或幼兒中心、187間小學、161間中學及9間特殊學校；有5間學校共5班需暫停面授課7日。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流 嚴重患者或須接受手術治療

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴