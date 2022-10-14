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【減肥大作戰】6款麥當勞漢堡包熱量比拼　營養師推介減肥較低卡選擇

食用安全 18:05 2022/10/14

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（iStock圖片）

減肥都可以吃麥當勞。米施洛營養護康中心於Facebook專頁「米施洛營養師」列出6款漢堡包的熱量，發現不同口味的漢堡包熱量可相差甚遠，減肥期間，可挑選較低卡、低脂的漢堡包。

6款漢堡包熱量比拼

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最新影片：

營養師指出，一個板燒雞腿飽的熱量相等於約一碗飯加三份肉類，如將雞皮除去，卡路里可再降低，脂肪亦會減少三分一。而脆辣雞腿飽經過油炸，故熱量較前者高90卡路里。

至於豬柳蛋漢堡和煙肉蛋漢堡，豬柳脂肪含量是煙肉的一倍有多，減肥人士選擇時要留意。另外，由於魚柳飽經過油炸，熱量會較漢堡飽高100卡路里左右，脂肪亦多1.5匙油。

營養師建議，在食漢堡包的同時，可配搭一個走汁醬的田園沙律，都可以做到均衡營養的一餐。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「米施洛營養師」。

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責任編輯：羅嘉欣

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