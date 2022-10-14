【放寬檢疫】盧寵茂指核酸檢測並非完全準確　暫不考慮放寬「黃碼」進入食肆

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（立法會直播截圖）

醫務衞生局局長盧寵茂今日指，海外入境人士始終有將變種病毒株帶入社區的風險，加上核酸檢測並非完全準確，而且需時等候結果，暫時不考慮容許核酸檢測陰性的「黃碼」人士，進入食肆。

「0+3」入境檢疫措施實施近三周，在今日的立法會衞生事務委員會上，多名議員要求進一步放寬入境檢疫措施，包括放寬抵港後3日內持「黃碼」的出行限制。

民建聯立法會議員梁熙關注，若持核酸檢測陰性結果的「黃碼」人士，當局可否容許他們到食肆堂食。旅遊界立法會議員姚柏良建議，可考慮「團進團出」方式，由旅行社接待入境團，豁免他們進入指定餐飲處所，不與其他客人「交叉」，亦可進入博物館、樂園等。

盧寵茂回應指，隨着政府取消入境旅客酒店檢疫，實施「0+3」方案不足3星期，輸入陽性個案由原本每日150至200宗，增加至每日300至400宗，亦有一定數量的變異病毒株，例如XBB.1及BA.2.75.2等。

他又指，核酸檢測並非百分百百分百準確，而且需時等候結果，強調要防止輸入個案在社區感染，「一些高風險的地方暫時仍要管控，而『黃碼』是發揮到作用。」至於未來能否調整入境人士的活動，他則相信，仍然要繼續留意更多數字。

至於與內地通關方面，盧寵茂則指，仍要視乎疫情發展，當深圳疫情回穩，有關當局會盡快增加驛站數目和名額，特區政府會與有關部門保持溝通。

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責任編輯：胡偉明