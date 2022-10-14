【香港小姐2022】林鈺洧自認佛系不再好勝　許子萱認性格進取梁超怡練出強大「心臟」

▲ 三位港姐都有難忘回憶。

「時代在變美麗不變」是今屆50周年香港小姐競選口號，每一代的港姐性格特質也不同，即使經過時代的變遷，大家對「美」的標準都會有所不同，但擁有着美貌與智慧並重的女性仍然最叫人欣賞。

一屆的結束代表着新一屆的開始，今屆的冠軍﹑亞軍及季軍，分別由林鈺洧 （Denice）﹑許子萱 （Cecca）和梁超怡（Joey）奪得，亦由她們掀起新一屆香港小姐的序幕，三位各具特色和潛質，相信早日便會成為娛樂圈的後起之秀。

林鈺洧﹑許子萱和梁超怡接受TOPick專訪時一致認為參加選美為人生展開新一頁，這個經歷絕對令其一生難忘。

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▲ （左起）許子萱、林鈺洧和梁超怡。（陳慧安攝）

選美過程有甜有苦

不過要有收穫必先要付出，由面試到當選再接受不同的訓練，可謂「過五關斬六將」，過程絕不易捱，Denice認為是次經歷為先苦後甜：「因為大家在訓練中受到很多磨練，我又要減肥都很辛苦，但甜便是現時的收成期。」

Cecca形容為苦中帶甜：「過去三個月大家都很辛苦，但那晚決賽大家都表現很好，而且我們三位能得到那麼好的成績都很高興。」

至於Joey則表示甜苦一樣多，皆因她覺得有多少苦便有多少甜：「畢竟我們都努力了幾個月，很辛苦的訓練，但出來的成果大家都很滿意，所以甜苦一樣。」

雖然訓練過程艱辛，惟換來的是一幕幕難忘回憶，Denice坦言最高興認識一班新朋友，又一同經歷選美過程，希望這段友誼會是一輩子。

Cecca和Joey指最難忘是在愉景灣的Staycation，因為大家在訓練的過程，有不同的新嘗試，大家一起笑一起哭，從中成長不少，而且更能一起登上紅館這麼大的舞台，絕對是畢生難忘的經驗。

▲ （左起）許子萱、林鈺洧和梁超怡練出強大「心臟」。（陳慧安攝）

Denice澄清全屬假新聞

除應付一連串考驗外，人紅自然是非多，她們更需面對不同的流言蜚語和負面新聞，必需練出強大「心臟」。

就如Denice自參選以來是非不絕，不但被翻「性史」舊帳，被網民封為「性女港姐」，後來更被閨蜜爆料指她欠下50萬卡數，要靠獎金「填氹」，再有爆料指她曾「踩場」找情敵晦氣。

面對浪接浪的負面新聞，Denice坦言感到不快，更直言全屬假新聞：「參選至現在都有不同假新聞 ，我根本沒有信用卡又何來會爭卡數，就算以前我有信用卡的限額都只得一萬元，所以根本沒有可能會爭卡數。而且，因為我不喜歡自動扣數，覺得數目不清楚，最後都取消了。」

她續指不明為何成為香港小姐後，變成更多人的玫擊目標：「我不明為何那些人要作這些假新聞攻擊我，但我相信觀眾的眼睛是雪亮 ，當他們看到我的為人與指控反差那麼大的時候 ,我覺得他們會選擇相信我。 」又表示即使成為港姐後責任變得重，惟自己十享受，盼能與不同的慈善機構合作，為社會出一分力。

▲ Denice澄清全屬假新聞。（陳慧安攝）

Cecca懂得調節心態 不要迷失方向

至於Cecca則曾指與佳麗張光怡因排舞問題鬧不和，並當對方透明，及後又有指Cecca在總決賽時，當司儀宣讀她獲亞軍，疑似不滿賽果而「黑面」。

對於總總負面新聞，Cecca直言看到這些報道時感到不快，但她自言很快便懂得調節心態：「 我參選前家人都有提醒我 ，你站出來就會受到正負評價，我覺得有多少人喜歡你，就會有多少人討厭你，但我覺得做好最真實自己便可。」

她又指已有心理準備面對更多不同的評論，並認為苦果被認為這些評論影響就會很容易迷失 ，故最重要知道自己的方向和目標。

Joey不怕評論 最重要過自己生活

Joey則自認性格樂觀開朗，不會輕易被流言蜚語影響 ：「我很少看這些新聞 ，而且我覺得在這個世界上一定有人不喜歡你，所以我會選擇放大正面的評論， 不會專注不正面的事， 加上我覺得不需要為了討好某人改變自己 ，最重要過自己的生活。」

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趁年輕探索娛樂事業

但是在娛樂圈打滾很看機遇，並非事事能有所計劃，對於身為學霸兼曾於紐約美國銀行擔任投行分析師的Cecca來說又能否適應？

Cecca說：「我加入這個圈子都知道會有很多不確定性，很多事都要看有沒有緣份，我覺得這些事不可控制，我自己可做到的就是嘗試不同的機會 ，如果公司給我這些機會 ，就做出好成績給自己和身邊人看。 」

至於在參選時修讀工商管理的她透露獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程，並為追夢推遲入學來選港姐，在不少人眼中是一大犧牲。

Cecca認為長遠來說都想完成學業，這亦是其心願之一， 惟她認為應趁現在年輕，把握機會探索這個行業：「由小到大都很想嘗試幕前的工作，包括主持和拍劇 ，所以我都會視乎這幾年的發展和成績再定奪，希望在短時間內有多些作品給觀眾和有機會與優秀的前輩合作。」

▲ 2022年香港小姐三甲。（陳慧安攝）

Cecca自認性格進取 Joey被動性格

正正因為目標明確，Cecca努力爭取每一個機會，難怪在別人眼中認為她是進取的人，對此她表示認同，惟她認為進取有不同的定義，更不應負上一個壞的標籤。

Cecca說：「我的進取在本意或行為上都不會傷害身邊的人，我覺得在這樣的情況下的進取不是壞事，而且時代在變 ，現時女性的標準和地位也不同 ，所以只不過進取少少便爭取到自己想要的東西 ，我認為沒有不妥。加上女生應趁年輕的時候搏下，嘗試不同的事情，這樣的眼界才會提高。」

她續指不怕進取的性格令人誤會，皆因她指自己身邊的女性朋友同樣十分Chur：「她們很勤力以及很懂得爭取機會，我覺得對自己要求高和嚴格，將這些特性帶入這個圈子都不是一件壞事。」

三位佳麗各有性格，而在大家眼中Joey則是較被動的一位，在娛樂圈發展難免會較蝕底，但Joey表示不認同，又指參加今次選美令其自信心提升，更自言參選港姐是其人生做過最大膽的事：「改變自己的性格不是一朝一日能做到，但我覺得隨着時間和之後所經歷或遇到身邊不同前輩會令自己更加進步。」

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由執着變佛系

至於入行已有一段時間的Denice，隨着時間變得成熟，更自言由昔日執着的性格變得佛系，皆因她深明不能凡事做到完美的道理，一步步接受自己的不完美。

Denice指向來自我要求甚高，十分執着做好每一件事：「以前做模特兒Casting，當選不中我的時候，會想為何不選擇我，然後就看那個被選中的女生的相看不停，看對方有何優勝過自己的地方，當時好勝心很重。」

人長大總會改變，她自認現時性格變得佛系 ，學懂調節自我心態：「現時覺得有些東西是你就是你，不是你都不能強求，整個人都成熟了，沒有覺得黑就黑，白就白，現時心態都變得較好，很舒服。」

▲ 2022年香港小姐三甲。（陳慧安攝）

不應時刻想着比較 做好自己

有人的地方就會存在競爭和比較，尤其在這個圈子更甚，Cecca則認為不論選美還是在這個圈子打滾經常要想着「競爭」會活得很累和辛苦，故她只會當是一個平台可展現自己，亦認為各女生都各有風格賣點不一，故很難作比較，反而應是盡全力做好，不要讓自己人生有後悔和遺憾。

Joey同樣認為做好自己便可：「我覺得一定要付出努力，如果沒有努力得不到是自己問題，但當自己努力完都不是你 ，可能真的有其他人較你優秀，這樣你就向對方學習再等待下一次機會。」

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未來工作方向

談到未來的工作方向，Denice早前曾提過很想成為《愛·回家之開心速遞》的一份子，更盼與「大小姐」林淑敏演對手戲，當其的秘書，更笑言不介意當「無知Denice」：「我很喜歡大小姐 ， 很想被她『篤魂精』，不過綜藝或主持都想嘗試，因為我不知自己那方面較好 ，都想公司給機會我發掘。」

Cecca則望多方面發展，亦對當旅遊主持十分有興趣：「我很想一邊旅遊一邊工作 ，可以拍三個月都得。而拍劇方面就想演壞人或奸角，因為我覺得奸角難演過好人，發展空間較大，加上我從小很喜歡看《宮心計 》覺得姚金鈴演得好好， 希望將來自己都可以有部類似的劇集 。」

Joey就直認對演戲有興趣，除想拍劇外，更希望將來能參與電影，又表示很想嘗試拍攝綜藝節目或真人騷。

▲ 2022年香港小姐三甲。（陳慧安攝）

三人均是單身

除工作發展外，外界亦十分關心三位港姐的感情狀況，加上在港姐的光環下，難免令追求者卻步，對此Denice表示她們現時同樣單身，更指自己還未當香港小姐時都沒有人敢接近，還自嘲自己生得高，故沒有人敢「埋身」。

Cecca透露喜歡有內涵的男生，亦表示試過一見鍾情，很相信自己的感覺，而Joey指喜歡聰明和有才華的男生，只是還未遇到合適的人：「喜歡我的，我不喜歡，我喜歡的又不追我。」

▲ （左起）許子萱、林鈺洧和梁超怡。（陳慧安攝）

人生做過最後悔的事？

在訪問結束前，筆者問到她們覺得人生做過最後悔的事，Denice自言最後悔「信錯人」，曾試過被人出賣的經歷：「我後悔以前太相信人甚麼都對別人說 ，現時防禦力高很多，不會輕易對人亂說話。」

Cecca和Joey均表示暫時沒有做過任何後悔的事，前者更說：「目前的人生真的可以說做到沒有任何遺憾和後悔 ，希望十多年後回想時都可以這樣說。」

記者：陳曉柔

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