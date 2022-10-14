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【打擊販毒】31歲無業男涉種迷幻蘑菇等被捕　警方搗破其住家式製毒工場　

社會 17:40 2022/10/14

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警方搖破一個製毒工場。（黃傑偉攝）

警方今日（14日）表示，於前日拘捕一名31歲的男子涉嫌製毒及販毒，他涉在土瓜灣木廠街一個單位製毒，涉及迷幻蘑菇、製作THC大麻油朱古力等，提煉DMT並將成品加工至膠囊內出售。警方行動中檢獲多類迷幻毒品，市值超過400萬元。

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西九龍總區特別職務隊第一隊高級督察張曉琳說，警方經深入調查後，於10月12日晚上在土瓜灣木廠街搗破一個住家式製毒工場，以涉嫌販毒及製毒拘捕一名31歲報稱無業本地男子。警方於行動中檢獲多類迷幻毒品，市值超過400萬元，包括6.5公斤二甲基色胺（即DMT）、4.9公斤THC大麻油、THC大麻油朱古力、3.7公斤迷幻蘑菇、528張毒郵票、772克大麻草及一批包裝及製毒工具。

張曉琳說，涉案單位為300呎2房，大部分地方被疑犯用作種植迷幻蘑菇，及烹調thc朱古力。被捕人亦會提煉DMT，製成品會加工放入膠囊出售。其餘毒品大麻油、毒郵票及大麻草則由其他渠道購入轉售。張曉琳稱，被捕男子大學畢業，無黑社會背景，於上址製毒及販毒約2個月，相信不涉及集團式運作，警方將繼續追查毒品來源及客源。

警方又稱，發現市面不時有含大麻二酚產品出售，產品通常含THC大麻油成分，服用產品會造成上癮、產生幻覺、焦慮、抑鬱及專注力下降，過量甚至會造成昏迷。

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記者：黃傑偉

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