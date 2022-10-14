【藥劑製品】一款護膚品含未標示受管制藥物成分　衞生署呼籲切勿購買或使用

▲ 衞生署呼籲市民切勿購買或使用一款名為「LAB LUMINUS ANTI-SENSITIVE SERUM」的外用產品，因發現該產品含有未標示受管制的藥物成分。（政府新聞處）

一款名為「LAB LUMINUS ANTI-SENSITIVE SERUM」的護膚品，被發現含有未標示受管制的藥物成分「倍他米松戊酸酯」，衞生署呼籲市民切勿購買或使用。

衞生署表示，跟進市民投訴從中環一店舖，取得名為LAB LUMINUS ANTI-SENSITIVE SERUM的外用產品作化驗。結果顯示，樣本含有倍他米松戊酸酯，屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥。有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。署方今日（14日）到該店展開行動，撿獲一批懷疑第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，調查仍在進行中。

署方指，倍他米松戊酸酯是用於治療炎症的類固醇藥物，其副作用包括滿月臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含倍他米松戊酸酯的產品屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。

▲ 衞生署呼籲市民切勿購買或使用一款名為「LAB LUMINUS ANTI-SENSITIVE SERUM」的外用產品，因發現該產品含有未標示受管制的藥物成分。（政府新聞處）

根據現時的條例，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人呼籲市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室的衞生署藥物辦公室銷毀。

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責任編輯：江麗盈