【一家九口】 33歲6孩靚媽「中獎」懷第7胎　婚後從不避孕：會繼續生

▲ 恭喜！

如今多孩家庭不常見，但育有6名孩子的33歲台灣網紅Sydney，近日在社交平台稱，月經遲遲沒來報到，沒想到驗孕發現原來自己已懷有第7胎，讓她大為驚喜表示：「生命的誕生是祝福，也是見證我們夫妻倆愛的印記。」

綜合台媒報道，Sydney在其facebook發文，「一切還是這麼的不真實，小七來了」，憶述6月23日已是產後第一次月經，這3個半月中經歷了發現多囊性卵巢，吃了催經藥排卵藥月經都不來；後來抽血發現泌乳激素過高，吃了降泌乳素的藥。

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直到9月23日覆診時，醫生表示她的卵巢終於開始排卵，適合作懷孕準備。日前她在facebook直播時驗孕，並在網友的見證下展示「2條線」的結果，證實懷有身孕。

Sydney在直播時甜蜜地指，覆診翌日正值與丈夫的結婚周年，外宿一夜，沒想到因此與丈夫「一擊即中」。對於第7胎的來臨，她稱：

生命的誕生是祝福，也是見證我們夫妻倆愛的印記，不因為我們有了小孩，或是小孩的數量多，就停止期待下一個生命的到來，對我們來說，每一個心跳都是奇蹟，都是我們所寶貝的。

她也不忘表示，家中多一口，又將換車了。

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不少網民紛紛留言恭喜，「恭喜7寶爸媽。」、「真的很佩服，很有勇氣！我生了4個直接結紮不生了，恭喜囉」、「夢想達成。」也有網民質疑將孩子當賺錢工具，令Sydney忍不住回擊，「我會繼續生我的小孩。」

Sydney生了6胎後，曾分享跟丈夫表示會繼續生，她更說已很期待下一胎，享受懷孕生孩子。婚前夫妻就決定婚後不避孕，有就生。小孩是上帝的恩典，來幾個就生幾個。

不管懷孕幾次，懷胎9月對我來說，仍然是一個奇幻的旅程。從1cm的小豆芽，慢慢長成4、50cm的小寶寶……是媽媽最甜蜜也很艱辛的歷程。

Sydney之前從事保險業，21歲時和大她10年擔任獸醫的丈夫結婚，22歲生了大仔，之後平均每2年生1個，現時育有2仔4女，年齡大約介乎初生至9歲，她不時在社交平台分享一家日常事。

她不似6孩媽媽，她笑指每次和孩子外出超大陣仗，她常被誤認是幼稚園老師，又或在幫朋友湊小孩，甚至有路人驚訝地一直問孩子是不是她親生的，還會問爸爸是不是同一個。

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責任編輯：王明芳