【殺害女友】無業男涉殺女友藏屍床底　警員發現屍體頸纏粉紅衣

▲ 被告羅偉文。資料圖片

50歲無業男涉殺害同居女友後藏屍床底下，涉案無業男否認謀殺罪，案件今（14日）於高院續審。負責調查警員供稱，於單位下格床發現死者屍體時，頸纏粉紅衣，手、背及腳有瘀傷。警員指於單位內未有發現任何危險藥物和吸食毒品工具。另外，被告於錄影會面中向警方稱，死者吸食毒品「好犀利」，並會向相熟人士訂購毒品。

被告羅偉文（50歲），被控1項謀殺罪，控罪指他約或於2019年3月17日謀殺劉莉芝（34歲）。被告否認謀殺罪，承認誤殺罪，但不被控方接納。

到場調查的偵緝警員何龍供稱，接獲報案人稱，收到被告發出訊息自稱殺了人。何指於3月20日凌晨3時到達寶琳邨死者所住單位，以從被告撿取了的鎖匙進入單位。何指於廚房、廁所及廳均沒有發現屍體，碌架床上格則放滿雜物，故鎖定屍體應藏於下格床。

何指下格床右邊為櫃桶，打開左邊床板後，發現左邊由白色被舖覆蓋，並發現1隻人手，掀起被鋪後發現一具完整屍體，並已呈屍斑。

何形容，屍體姿態是背向天，面向地，伏在左邊的儲物空間。何發現屍體頸部被附有耳筒線的粉紅色衣服纏繞，衣袖打結，左手腕繫上黑色繩，背、手及腳有瘀傷，待法醫到場指示後才搬出屍體，屍體下有床單及床墊。何指於單位內發現死者的證件及銀行卡等，但未有發現任何危險藥物及吸食毒品工具。

控方今於庭上播放被告替警方進行之錄影會面，被告稱與死者是朋友關係，認識她翌日便發生關係，他指死者有很多男朋友，他本人認為與死者是男女朋友關係。被告又稱會與死者一同吸食可卡因及冰毒，並指死者會向相熟送貨員訂購毒品，形容死者吸毒「好犀利」。

被告指死者患精神病，行為「奇奇怪怪」，經常指責他與其女友人有染。被告指約於3月14至15日，死者曾失足跌落樓梯，他睡醒後又曾發現全屋物品被棄置於走廊，死者又曾大叫，被告遂喝斥她，她其後吸食冰毒。

及至3月17日下午，被告指死者訂購逾千元冰毒及可卡因，他與死者一同吸食後，便外出購買吸冰毒用具。返回單位後，被告指死者「發哂癲」，靜下來又再大叫，又指他是通緝犯，被告遂掩其口，著她不要嘈吵。

被告指死者走來走去，遂用床單綑綁死者1隻手，床單另一端綁於窗框，由於死者大叫，被告遂以毛巾綁其口，被告睡醒後5分鐘，死者再次大叫，被告遂掌摑她數下，「一嘈醒就打佢，佢叫，我就打佢」。被告稱掌摑死者兩至三下及用腳踢她4次，惟睡醒後發現死者沒有反應。

被告稱感到驚慌，等了1小時後死者仍沒有反應，遂將屍體放入下格床板下，並用毛巾包著死者頭部。被告稱抹地後吸食冰毒，之後離開單位，並向兄長及友人提及「我好似殺咗人」及「出咗事」，閒逛後返回單位執拾物品後離開。

下周一（17日）續訊。

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記者：林育慧