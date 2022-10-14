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【防疫措施】楊永杰促引入内地新冠口服藥　放寬「安心出行」相關規定

政治 18:05 2022/10/14

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楊永杰促請政府儘快引入内地新冠口服藥　（資料圖片）

立法會議員楊永杰對治療新冠口服藥的供應數目表示關注，又促請當局放寬對「安心出行」的相關規定。

楊永杰今日（14日）出席立法會衞生事務委員會時，對醫管局採購輝瑞及默沙東治療新冠口服藥數目是否足以應付患者所需表示關注。他指出，國產口服藥「阿茲夫定」，價格是輝瑞及默沙東的十分之一，促請政府盡快查詢該藥的臨床試驗數據，並考慮引入。又認爲，只要「有藥醫」，香港才有推行「0+0」的「底氣」。

楊續指，安老院舍一直是疫情的重災區，建議政府應進一步協助院舍抗疫，包括增加院舍職員快測次數至每日３次，和機器人送餐等，又認爲保障兒童也是當下抗疫關鍵，政府應把新冠疫苗納入香港兒童免疫接種計劃。

另外，對於進入商場及超市時掃描「安心出行」的規定，楊永杰則表示，安心出行已暫停風險提示功能，亦沒有追蹤功能，因此呼籲當局定期檢討不合時宜的措施，避免帶來負面影響。

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責任編輯：趙居逸

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