【殿堂致敬】羅文紅館紀念騷開鑼　啊姐級嘉賓竟臨時答允登場

▲ 蕭潮順負責監製羅文紀念騷。 （陳靜儀攝）

殿堂級巨星羅文離世20周年，在羅文兩名親姐妹和金牌經理人陳淑芬促成下，羅文紅館紀念騷今晚（15日）開鑼。演唱會總監蕭潮順透露，今晚17個表演單位將獻唱羅記逾30首金曲，更有一位「啊姐級」重量嘉賓日前應約登台，將分享點滿滴。

蕭潮順稱，《羅文20傳承‧全城紀念演唱會》主題是「傳承」，多位歌手包括羅文徒弟容祖兒，以及歌手張敬軒、鄭欣宜、泳兒、王菀之，還有陳潔靈、區瑞強、羅家英等，會翻唱金曲，播放羅文珍貴片段等。演出扣除成本後，收益將捐贈予慈善機構。

今晚多首經典金曲都會翻唱，少不了《獅子山下》、《好歌獻給你》、《波斯貓》、《家變》首首經典，較冷門的《紅棉》、《卡門》、《壞情人》、《掌聲響起》都有。蕭潮順稱，羅文作品就是歷久常新，就似祖宗神主牌，今日攞出黎，羅文依然喺度。

蕭大賣關子，指一名「啊姐級」重量嘉賓日前才應約，在今晚登台，將分享與羅記的點滴。他透露演出已賣出逾九成座位，只餘少量單丁位，希望今晚各位觀眾都有難忘一夜。除了歌星演出，也會播片展示羅記片段，羅文兩位家姐也會到場。

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記者：吳卓峰