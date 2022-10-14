【寵物危機】愛犬染鈎端螺旋體3日內離世　訓犬師痛心籲狗主︰別輕視這惡菌

▲ 訓犬師愛犬染鈎端螺旋體3日內離世，她痛心籲其他狗主別輕視惡菌。

毛孩生病，做主人的難免會擔心，甚至寧願有病的是自己。訓犬師Adrienne飼養的3隻狗狗早前不幸感染了鈎端螺旋體病（Leptospirosis、簡稱Lepto），縱然已立即求醫，可惜最早發病的馬蓮萊狗女Rocco最終也不治。

其餘兩隻幸能獲救，但康復期漫長，對身體機能影響亦很大。痛失愛犬的Adrienne在收拾心情的同時，冀能藉自己的經歷，呼籲狗主們別掉以輕心，低估這惡菌的殺傷力。

▲ Adrienne感激愛犬Rocco無私奉獻了牠一生，給她上了寶貴一課。她亦成立了Facebook專頁「馬蓮萊同鄉會」，冀Rocco會繼續以不同的形式回饋社會。（受訪者提供）

居住西貢的Adrienne家中共養了4隻狗狗，分別是9歲半的馬蓮萊犬Rocco及Canon、3歲的積羅素犬小龍，以及11歲的唐狗家寶。在7月29日清晨，Adrienne發現Rocco出現肌肉痠痛及後肢無力，要用力才能撑起身，但依然有食慾。

「因為5月尾時與牠年紀相若的Canon曾患關節炎，病徵很相似，我不以為意，以為同樣是關節炎，諗住睇定啲。」她說。

但到晚上Rocco的情況急轉直下，完全無胃口及疲態盡露，活動能力亦大減，而另一隻積羅素犬小龍也開始失去食慾，因牠倆平日是最為食，她心知不妙，立即漏夜帶牠們去睇急症。

情況急轉直下

驗血報告指Rocco有腎衰竭、胰臟炎、黃疸、貧血等，肺及肝亦出現問題，非常嚴重，需留院治療。而小龍則有發燒、慢性腎衰竭第三期，超聲波檢查亦發現腎臟結構有不尋常陰影，但其精神不錯，可回家觀察，獸醫懷疑牠們是中了牛蜱熱。

怎料第二日連Canon都出事，朝早我帶牠外出時仍好生猛，但兩小時後突然變到好攰，眼皮垂下來，我開始懷疑牠們是中了鈎端螺旋體。因為這細菌是會傳人，當我跟動物醫院說時，很多間也說不接。

幸而最後找到一間獸醫診所肯接收，經獸醫檢查後發現牠的腎功能指數嚴重爆標，需留醫，亦高度懷疑是中了鈎端螺旋體，建議其他狗狗都入院。

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正當Adrienne亦打算為Rocco轉院時，卻突然收到噩耗。「獸醫說Rocco情況轉壞，正急救中，叫我馬上趕去，怎料我到達時牠已返魂乏術。」

Rocco當時吐了很多血，口、耳等部位全發黃，她說這些均是Lepto徵兆，後來驗尿報告也證實牠確診Lepto。

錯失治療黃金期

而Canon及小龍則繼續接受治療，幸而終能獲救。

「其實當時牠們的Lepto檢測報告仍未有結果，但獸醫跟我用了很多排除法去研究其他疾病的可能性，如食錯嘢、集體中毒等，均沒頭緒，認為中Lepto的可能性非常高，決定當Lepto醫治。雖然家寶沒任何徵狀，但獸醫亦開了藥給牠，以防萬一。」她說。

經服食抗生素、打皮下水等治療後，Canon及小龍的情況有好轉，腎臟、磷質指數回落，且開始進食，精神亦不錯。現時Canon的驗血報告一切正常，亦毋須覆診，但因小龍錯過了頭兩天的治療黃金期，身體情況較反覆，肝酵素間中會超標，需繼續觀察。

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「作為狗主，我最怕牠們感染鈎端螺旋體及胃扭轉這兩個病，所以除5合1預防針外，我還帶牠們接種了Leptovax 4預防針。平日我會帶狗狗去海灘游水降溫，但絕不會去玩山澗水，怎料也避不過。這惡菌真的殺我個措手不及，短短兩日半時間就奪去Rocco的性命。」

對於Rocco的離世，Adrienne也覺得非常內疚。

當時心情很忐忑，傷心之餘又要擔心另外兩隻中招狗狗的安危，醫院屋企兩邊走，最壞的打算是3隻狗狗都會離我而去。我曾經懷疑過牠們是中Lepto，為何我不相信自己直覺？如我能警覺一點，早些帶Rocco去醫院，可能會有醫好的機會。

最痛的離別

對Adrienne來說，Rocco可算是影響她的一生。原本任職酒店管理層的她，收養Rocco後發現其脾性極差，經常亂吠被鄰居投訴，愛咬爛家中的物件，例如她一株心愛的日本參樹；又曾試過反鎖自己在廁所，咬爛污衣籃及門框，令她非常憤怒，於是她索性辭去酒店一職，當上訓犬員。

「是牠令我改變，牠來到這世界，帶了很多課堂給我。以前我跟男友都很喜歡潛水，但知道大部分潛水地方都收不到電話訊號，多年來減少了很多，將所有時間放去研究牠，甚至一齊當了訓犬員，成立了馬蓮萊同鄉會，幫助更多的狗狗。如牠不出現，我們未必會走這條路。」她說。

這一別，也成了Adrienne畢生最傷感的痛。

我們決定移居外地，如Rocco沒離世的話，牠已到埗開展新生活了。我最難過是牠在診所最需要我時，我不在牠身邊。平日行山通常4隻狗齊齊出動，無咗佢一定好唔慣。而最難受的離開是我沒有跟牠好好說再見，這種離別是最傷痛，也遺憾無法帶牠回家，這種痛會永遠記住。

她亦希望透過自已經歷，呼籲其他狗主別輕視這無情的惡菌。「很多人以為鈎端螺旋體是夏天才會有，其實不是，有老鼠出沒的地方就有機會中。許多時到發現時已經太遲了，很難趕及醫治。狗主們應更要提高警覺，如發現狗狗有不妥，應立即找獸醫檢查，以免錯失醫治機會。」

▲ Adrienne說小龍（左二）及Canon（右二）發病時，幸得獸醫潘俊華決定以醫Lepto的方法醫牠們，才僥倖保命，故非常感激他。（受訪者提供）

經老鼠尿液傳染可傳人 避免讓寵物飲溪澗水

獸醫潘俊華指，鈎端螺旋體病是一種細菌螺旋體感染而引起的疾病，具高度傳染性，主要經溪澗水或野生動物，如老鼠的尿液傳播，透過身體黏膜或傷口進入血液，並迅速繁殖，引起血管炎。然後藉血液攻擊器官，如腎、肝、脾臟、眼睛、生殖及中樞神經系統。

潛伏期約7日，狗隻初期難以察覺，只會間歇性嗜睡、厭食、嘔吐、腹瀉及小便增多，到有病徵時可能會誤當一般腸胃炎或關節痛。但當情況轉差，五臟六腑或許經已受到嚴重破壞，繼而引致肝及腎功能衰竭。

初期徵狀不明顯

他續指，這種病菌是人畜均有機會感染，它們喜歡在溫暖、潮濕及鹼性環境裏生長，亦會出現在死水中，可存活數月。狗隻發病高峰期是夏季，特別是在大雨過後，原本於溪間及土壤裏的細菌被沖出來，牠們或因接觸這些泥土及水而受感染。

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現時香港狗隻接種的疫苗僅能預防2至4種鈎端螺旋體，而且沒交互保護，即使完全接種也有可能感染。

「由於鈎端螺旋體會於不同感染階段攻擊身體器官，如懷疑狗隻感染，應盡早開始抗生素治療，並同步進行Lepto血液PCR及尿液PCR測試，以提高生存機會。」他提醒狗主亦應避免帶狗狗到山澗玩或飲用溪水，以防感染。

記者︰黃依情