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【訪港人數】9月約6.6萬人次訪港　按月升1成　

社會 18:27 2022/10/14

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9月份的初步訪港旅客人數為66,037人次。（資料圖片）

本港由9月26日起實施「0+3」檢疫措施。旅發局今日（14日）公布今年9月份的初步訪港旅客人數為66,037人次，按月升約10.7%，今年1至9月累計有近25萬旅客人次訪港，較疫情前僅恢復不足1%。

旅發局今公布9月整體訪港旅客初步數據，當中有51,282人為內地旅客；非內地旅客有14,755人，其中長途客佔7,013人，短途客則有5,826人。旅發局指，旅客到訪的目的，主要是以香港作為過夜停留的中途站，以及探親﹑商務或有必要出行。

9月訪港旅客人數較8月的59,610人，多出6,427人，升幅約10.7%，內地及非內地旅客人數均增加3,000多人次。

旅發局指，累積計算，今年1月至9月有近25萬旅客人次訪港，相比起疫情前水平，恢復仍不足 1%。

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責任編輯：黃悅晴

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