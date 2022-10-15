【聲夢傳奇2】劉詠彤因母親患乳癌曾想放棄升學　Angel不想辜負媽媽：做個有品格的人

幸福不是必然，疫情讓許多人體會到這句說話的真締。今年23歲的Angel（劉詠彤），參加《聲夢傳奇2》得到超越進步獎。本來在澳洲讀書的她，因為疫情留在香港，因緣際遇參加歌唱比賽，但更重要的原因是母親第三次乳癌復發。

雖然患癌這一事，今天在劉太口中，就好像患感冒一樣，但對於一個6歲的小女孩來說，本不識愁滋味，但也感覺癌症的痛。「那時候她小學一年級，老師打電話來問我：家裏是否發生事？因為Angel在學校坐埋一邊喊。」

▲ 訪問中，劉太與Angel的對話是這樣的：「現在在我眼中只有一個歌手。」「救命！」「好大壓力？」「不是，做好自己！」「已經足夠，不比較最好。」（攝影：湯致遠）

劉太說因為化療電療辛苦，所以Angel也有幫她按摩，見到母親辛苦，也不禁哭起來。雖然已經事隔多年，但舊事重提，劉太也不禁流下淚來。

劉太是沐浴期間，發現乳房形狀有異，於是第二天便約見醫生。一周後就確診是乳癌第三期，要全乳切除，並且要做電療及化療。「療程維持大約半年至9個月，之後要持續覆診，由一個月、到半年，到一年一次。」

沒料到9年後，乳癌第二次復發，這次劉太選擇不讓Angel知道。「因為2014年，Angel要去澳洲讀中學，我只是做手術，不用化療，之後食標靶藥，副作用無咁大。」但對於Angel來說，她覺得有必要知道。「如果我知道，我一定不會走。」作為母親的，當然不想影響女兒的前途，而且丈夫亦照顧周到，因此乳癌復發之事一直隱藏得很好。

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到了2020年，不幸是劉太第三次乳癌復發，這次她覺得要坦白相告。「我一向不想麻煩人、不想別人特別照顧，所以沒有告訴她，但因為今次癌細胞已入骨，並且擴散至其他位置，我覺得有需要讓她知道。」

Angel獲悉後，便說：「那找不返澳洲了。」但她知道母親有一個心願，就是要她完成大學，無奈地Angel返回澳洲升讀大學。但開學不久，因為疫情關係，大學校園需要關閉轉為網課，而Angel在澳洲沒有親戚，因此便回港繼續Zoom上堂。

由怕被批評到喜歡看留言

就是在這段陪伴母親留港期間，Angel參加了《聲夢傳奇2》比賽。「我其實不喜歡參加比賽，因為怕聽別人的意見，但我現在不同了，喜歡看留言，這樣才可以進步。」

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Angel屬於獅子座，鬥心強要贏，不希望被人看輕。就好像有留言說她唱歌時眼神很兇惡，她解釋：「因為面對25個評判，望住他們怕分心；如果見到評判無心機又驚，所以才會望住一個點，令人覺得眼神好惡。」但Angel在台下接觸過評判，發覺其實他們都很友善，因此她叫自己學習enjoy the show。

《聲夢傳奇2》得超越進步獎

比賽已曲終人散，Angel最難忘是拍一鏡到底的《波希米亞狂想曲》的辛苦處。「因為集合了我們23個人再加《聲夢1》的師姐師兄，拍到好夜。我和Jasmine、Sean最後會再次出場，大家數到第七次、第八次，差不多第九次、第十次，以為可以進場，誰知又叫cut，現在想起終於辛苦完成也想喊。」

得到超越進步獎，Angel說證明自己的努力沒有白費。「過程中，我學到很多嘢，又運用到少少出來，得到獎證明努力沒有白費。」當然社交媒體不乏惡意批評，劉太給女兒的忠告是：「有些人可能根本不喜歡她，所以太介懷會唔開心，因此我們會當笑話來看。」

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學歷夠用就可以了

究竟劉太是否早已未卜先知，女兒會入娛樂圈？「其實無刻意培養，視乎她的興趣給她一些活動，所以便讓她學跳舞。」由幼稚園開始，Angel學習了爵士舞、現代舞，以致Hip Hop。「不是傳統學鋼琴，也沒有排滿不同的興趣班，媽咪對你唔住啊！」劉太說笑地對Angel講，Angel的回應是：「我有個開心的快樂童年。」

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喜歡看話劇及音樂劇的劉太，反而會帶女兒去欣賞，從詹瑞文的《惡人谷》開始，但對Angel衝擊最大，反而是學校的音樂堂。「初中時老師在堂上播《Chicago》，我覺得好神奇，好有感染力，啟發我想唱歌跳舞，但做到好難。」

Angel中一時也有學打鼓，因為覺得很有型，而且考獲5級，不過去澳洲讀書後就暫停了。十二、三歲時，也在家燕媽媽藝術中心學唱歌，去澳洲前也跟過私人老師學習。「如果需要平靜的時候，我會聽薜之謙，開心時會聽Hip Hop，偶像就有G.E.M.及容祖兒。我希望以G.E.M.做榜樣，但真是好難。」

在澳洲選科入大學，Angel曾經想讀表演藝術，但怕難找工作，因此選擇一個專業——獸醫護士，希望養得起自己。「我不想做醫生怕與人溝通，因為我有養兩隻狗，所以想做一些做得開心的工作。」

▲ Angel曾經想讀表演藝術，但怕難找工作，因此選擇獸醫護士。（攝影：湯致遠）

但Angel參加完《聲夢傳奇2》，劉太才發現：

以前叫她完成大學才可以維持生活，原來是框死了她。今次比賽，我才知道她咁鍾意表演。

現在她得獎了，打算暫延學業，那劉太對Angel又有甚麼期望？

我希望她態度不要囂張，要有禮貌。人品差，讀書幾叻也無用，所以我不要求她要有碩士、博士學位，夠用就可以了。

記者：何小雲