【昂坪360】昂坪360展出多件50至80年代文具　推來回纜車門票7折優惠

▲ 香港資深玩具收藏家莊慶輝攜手呈獻「文具時光走廊」，展出多件50至80年代的經典書簿及文具。

昂坪360由即日至11月20日起舉辦「歲月文具巡禮」，首度聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，打造逾4米高Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，配搭別具本地情懷的懷舊文具，例如鉛筆、筆刨、擦膠、顏料等，又攜手資深玩具收藏家打造「文具時光走廊」，讓大家拍照打卡重回「那些年」 。

香港資深玩具收藏家莊慶輝攜手呈獻「文具時光走廊」，展出多件50至80年代的經典書簿及文具，讓賓客一同見證時代的集體回憶。而周末期間亦特設「和諧粉彩工作坊」，讓父母與子女一起發揮創意，製作獨一無二的作品。

由即日起至今年11月19日，昂坪360推出官網期間限定優惠，賓客於到訪日前最少一天在昂坪360官網預訂（一程水晶車廂及一程標準車廂），即可享低至7折優惠，並可獲10元大澳及昂坪市集現金券兩張。

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記者：黃穎津