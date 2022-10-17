【懷孕旅行】14至30周較安心坐飛機要多飲水　醫生7招教準媽媽享受產前蜜月

▲ 醫生分享7招讓準媽媽可以好好享受產前蜜月。

政府於9月下旬宣布放寬入境檢疫措施至「0+3」，入境香港後不需於指定酒店隔離檢疫，港人紛紛訂機票外遊鬆一鬆，當中包括一眾準媽媽也計劃來一趟「產前蜜月」（Babymoon）。有婦產科專科醫生分享了7大注意事項，讓外遊的孕婦可以安心地享受旅程。

孕婦去旅行7大注意事

婦產科專科醫生梁巧儀於14日（上周五）在其facebook專頁發帖，指出該星期已經有3位準媽媽跟她說已預約去旅行。梁醫生有7項貼士提供予各位準備旅行的孕婦。TOPick訪問梁醫生了解更多資料︰

1. 第2孕期，即在14周至30周外遊比較安心和舒適，孕婦在第2孕期相對陀得比較穩，因為在第1孕期即頭三個月，一般孕婦會較多出現妊娠不適，如氣脹、嘔吐、食欲不振、頭暈等，而且流產出血的風險亦高，如萬一遇上緊急狀況，在海外言語問題、不熟悉當地醫療，或會影響求醫。而踏入第3孕期是懷孕後期臨盆在即，太多數孕婦都會較易疲倦、水腫、腰骨痛、腳抽筋等，不適宜外遊舟車勞頓。

事實上，大部分航空公司是不允許懷有單胎滿36周，或懷有多胎滿32周的孕婦登機，即懷孕後期的準媽媽想坐飛機旅行是不可以的。

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2. 了解目的地衛生情況及傳染病，孕媽媽要了解及評估有關的感染風險，去保障胎兒。此外，孕婦需了解有關檢測、疫苗和隔離要求。

3. 坐飛機時須多喝水，伸展雙腳及走動，因為飛機機艙的濕度低、乾燥，需飲水去補充水分，避免因身體流失水分令身體包括頭皮痕癢之外，水分不夠有機會致血液循環慢，或引致下肢深層靜脈血栓塞。而伸展雙腳及走動方面也是有助血液循環，建議每隔1小時走動。

4. 注意食物衛生，避免進食高危食物，即一些生冷、未煮熟的食物，如沙律、魚生刺身、非全熟扒類、雪糕、醬油蟹等，亦要避免高糖高鹽高脂的飲食。

5. 避免進行高危刺激活動如機動遊戲，而浸溫泉、焗桑拿等也要避免，因為悶熱的環境會令孕婦容易暈倒。

6. 避免玩得太盡太勞累，以免刺激子宮收縮，萬一孕婦子宮收縮，當下會感肚痛不適。子宮收縮更會增加早產的風險。

7. 請教自己的主診醫生是否適宜外遊，以及提供醫療證明給予航空公司。

各位準媽媽留意以上7招，可以好好享受旅遊，去旅行做足準備，未出發先興奮！

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記者︰顏紫燕