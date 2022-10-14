【韓國男團】Super Junior大馬演出歌迷哄動　崔始源一個行為竟犯禁？

▲ Super Junior完成大馬演出。

即將來港的Super Junior（SJ），剛剛完成馬來西亞巡演，成員金厲旭換上新金髮色，銀赫非常調皮，於騷中多次摸始源pat pat，讓歌迷笑過不停。李東海更多次大力向觀眾送上飛吻，引起在場歌迷尖叫連連。

而圭賢跳《devil》時一度跳錯舞被神童看到，兩人在台上禁不住大笑，之後圭賢尷尬地以簡單英文向在場歌迷打招呼，不斷數「Strawberry， Blueberry」等，引起在場歌迷大笑。

▲ 歌迷哄動。

而最精彩最讓歌迷超級興奮的是，崔始源因為玩得太開心，大方除衫騷肌，即時引爆整個場館，歌迷狂叫十分鐘不停。

騷後SJ亦幾乎引來另一個核爆，SJ在大馬歌迷會上，突然向所有歌迷發公告，叫大家即時刪除崔始源台上脫衣服照片，千萬不能出現於任何社交平台，以保護SJ及主辦單位。

▲ 跟粉絲見面。

原來因馬來西亞是回教國家，演唱會赤裸上身是宗教大忌，為免宗教局找上主辦方，影響將來SJ再到大馬的演出機會，所以懇請大家刪相刪片。還寫下: 「保護哥哥們大家有責！」消息一出，網上崔始源的騷肌照，竟然瞬間消失！可見SJ 歌迷們多麼愛護 SJ。

有香港歌迷於粉絲團中留言：「哥哥們快來香港！我們這邊等你們全部脫衣！沒有宗教局會找上你們。」又有香港歌迷話擔心SJ來時，香港已經開始凍，不知他們會不會換上最新冬裝，香港歌迷享受不到騷肌福利：「請崔始源不要偏心，香港也要盡騷一次！」

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